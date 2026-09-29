Авито Спецтехника предложила новый подход к прогнозированию спроса на самоходную технику

Авито Спецтехника предлагает использовать динамику интереса пользователей на платформе как один из ранних сигналов изменения спроса на рынке. Это позволит участникам рынка раньше учитывать изменения спроса при планировании: производителям — точнее определять объемы и структуру выпуска, импортерам — корректировать поставки, а дилерам — управлять складскими запасами. Данные об интересе пользователей могут стать дополнительным ориентиром для принятия решений на горизонте до полугода.

Сопоставление данных Авито и АО "Электронный паспорт" показало статистически значимую связь: в январе–июле 2026 года уровень соответствия между структурой просмотров по девяти основным видам техники и структурой оформлений электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ) составил 82%. Эта закономерность может помочь производителям, импортерам и дилерам раньше корректировать выпуск, поставки и складские запасы. Результаты исследования представили 29 сентября на форуме "Дело Спецтехники" в Москве.

Подход основан на сопоставлении данных на разных этапах пути техники. По девяти основным видам новой самоходной техники динамика интереса на Авито сравнивается со сведениями АО "Электронный паспорт" об оформлении ЭПСМ. ЭПСМ — электронный паспорт самоходной машины и других видов спецтехники, который полностью заменил бумажные паспорта самоходных машин (ПСМ).

Сопоставление данных позволяет проследить последовательность изменения спроса: сначала интерес пользователей фиксируется в просмотрах объявлений на Авито, затем оформляется ЭПСМ, а после этого техника ставится на учет. Исследование показало, что изменения интереса пользователей могут становиться заметны раньше, чем отражаются в данных об оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет.

Показательный пример — погрузчики. В феврале — марте 2026 года количество просмотров таких объявлений на Авито выросло на 61% год к году. Позднее положительная динамика была зафиксирована и в оформлении ЭПСМ: в марте их количество увеличилось на 10%, а в июне — на 28% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

"Для рынка важно не только понимать, что происходит со спросом сейчас, но и видеть изменения достаточно рано, чтобы успеть учесть их в планах. Данные об интересе пользователей позволяют дополнить регистрационную статистику и получить более полную картину того, как меняется рынок. На "Деле Спецтехники" мы хотим вместе с участниками отрасли обсуждать такие новые подходы и искать инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных", — комментирует Максим Мажуга, директор Авито Спецтехника.

Следующим этапом станет развитие модели спроса по видам техники и регионам покупателей. Авито также предлагает развивать совместно с АО "Электронный паспорт" и Минпромторгом России обмен данными о спросе и предложении, оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет, а также карту замещения по маркам, типам техники и регионам. Такой подход даст возможность сопоставлять пользовательский интерес со структурой предложения российской техники и дальше проверять связь между текущим интересом пользователей и последующей динамикой рынка.

Как меняется структура предложения спецтехники

Аналитики Авито Спецтехника также изучили структуру предложения новой самоходной техники по странам происхождения производителей.

В январе — июле 2026 года китайская техника занимала основную долю в выборке из девяти видов новой самоходной техники с известной страной производителя: на нее приходилось 69% объявлений на Авито и 76% оформлений ЭПСМ. При этом на российскую технику приходилось 3% объявлений и 11% оформлений ЭПСМ.

Региональный анализ показывает, что на десять крупнейших регионов приходится 61% просмотров объявлений, при этом доля покупателей из этих регионов составляет 44%. Еще 56% покупателей приходят из 74 субъектов РФ.

При этом 76% просмотров новой самоходной техники в этой выборке приходится на регионы, где доля российских машин в предложении составляет менее 3%. В их числе Москва и Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и еще 24 региона.

В 2026 году "Дело Спецтехники" проходит в новом формате Национальной выставки-форума по спецтехнике и коммерческому транспорту. НАДДиПС и Авито Спецтехника объединили экспертизу и опыт, чтобы создать единую профессиональную площадку для участников отрасли. В течение трех дней форум объединит все основные форматы отраслевого мероприятия на одной площадке: более 100 единиц спецтехники и коммерческого транспорта, демонстрационные зоны и тест-драйвы, а также отдельную большую площадку деловой программы. Здесь участники рынка смогут не только познакомиться с техникой, но и обсудить ключевые изменения отрасли, технологии и практические решения для бизнеса.

"Спецтехника играет ключевую роль в инфраструктурном и жилищном строительстве, добыче и транспортировке полезных ископаемых, перевозке и складировании грузов. Бесперебойная работа техники на объектах обеспечивается благодаря кооперации отечественных дистрибьюторов и дилеров с российскими и иностранными производителями. От их эффективного взаимодействия во многом зависит стабильная работа целых отраслей. Поэтому в этом году мы вместе с Авито Спецтехника развиваем "Дело Спецтехники" как национальную площадку, где производители, дилеры, сервисные и лизинговые компании, представители органов власти и технологические партнеры могут объединять экспертизу, открыто обсуждать актуальные вопросы и вместе искать практические решения для отрасли. Такой диалог помогает лучше понимать задачи друг друга и формировать условия для дальнейшего развития рынка", — комментирует Егор Теплов-Барейша, директор НАДДиПС.

"Дело Спецтехники" проходит с 29 сентября до 1 октября. В рамках форума участники обсуждают ключевые вопросы развития российского рынка спецтехники, технологий и цифровых решений для отрасли. Завершится мероприятие церемонией вручения ежегодной отраслевой премии "Дело Спецтехники 2026", на которой отметят лучших представителей отрасли.