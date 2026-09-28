Авито: 45% жителей ПФО планируют покупать подарки ко Дню учителя

Для многих жителей Приволжского федерального округа День учителя — это повод поздравить педагогов как словами, так и подарком. 45% опрошенных собираются приобрести подарок к празднику, а в среднем на одного учителя планируют потратить около 1 313 рублей. Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы провели исследование среди более чем 10 тыс. россиян, чтобы узнать, планируют ли они покупать подарки ко Дню учителя, что выбирают для педагогов и какую роль играет онлайн-реклама при выборе подарка.

Чаще всего подарок планируют вручить классному руководителю — такой вариант выбрали 39% опрошенных, еще 14% респондентов хотят поздравить учителя начальных классов, 15% — нескольких педагогов, а 10% — преподавателя в колледже или вузе. Среди молодежи 18–24 лет последний вариант особенно популярен: 28% респондентов этого возраста планируют подготовить что-то своему преподавателю колледжа или вуза.

При выборе подарка жители ПФО чаще всего рассматривают универсальные варианты. Лидируют сертификаты — их планируют подарить 30% опрошенных. Еще 29% респондентов выбирают цветы или небольшой букет, а 23% — сладости, чай, кофе или набор продуктов. В топ-5 также вошли подарочные наборы (18%) и деньги (7%).

При этом важно, чтобы подарок был не только приятным, но и полезным. 35% назвали практичность главным критерием выбора. Еще 27% обращают внимание на качество товара, столько же (27%) — на соответствие подарка интересам и характеру учителя, 25% — на внешний вид и оформление. Оригинальность оказалась важной для 24% опрошенных, а цена — для 23%.

В среднем жители Приволжского федерального округа планируют потратить на подарок одному учителю от себя 1 313 рублей. Чаще всего бюджет составляет от 501 до 1 000 рублей — так ответили 24% опрошенных. Еще 23% готовы потратить от 2 001 до 3 000 рублей, а 21% — от 1 001 до 2 000 рублей.

Онлайн-реклама может заметно влиять на выбор подарков к празднику (47%). Для 15% жителей Приволжского федерального округа она становится одним из главных факторов выбора, еще 32% обращают внимание на рекламные предложения, хотя окончательное решение принимают с учетом других параметров. Еще 24% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

"Подарок ко Дню учителя — пример категории с понятным сезонным спросом: ближе к празднику люди начинают искать конкретные идеи и сравнивать варианты по цене, качеству и практичности. По данным исследования, почти каждый второй опрошенный учитывает онлайн-рекламу при выборе подарка. Для бизнеса это возможность показать подходящее предложение именно в период, когда интерес к категории и готовность к покупке растут", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Чаще всего подходящую онлайн-рекламу товаров для подарка респонденты видят на площадках электронной коммерции — их назвали 45% опрошенных. Еще 22% встречают такие предложения в поисковых системах, столько же (22%) — на видеоплатформах, а по 18% — на ТВ и в сервисах коротких вертикальных видео.