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Наталья Рощина вошла в топ-5 директоров по персоналу в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка, заняла 5-е место в категории "Топ-80 директоров по персоналу" отрасли "Коммерческие банки" рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

"ТОП-1000 российских менеджеров" — ежегодный рейтинг профессиональной репутации топ-менеджеров, который составляет Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсантъ". Его ключевой принцип: "лучшие выбирают лучших". Лидеры отрасли оценивают профессиональные результаты коллег в своих функциональных направлениях. В 2026 году рейтинг представлен в 19 функциональных и более чем 20 отраслевых направлениях.

Наталья Рощина сохраняет позицию в топ-5 директоров по персоналу коммерческих банков третий год подряд. В 2024 и 2025 годах она также занимала 5-е место в категории "Топ-80 директоров по персоналу" в отрасли "Коммерческие банки", что делает нынешний результат продолжением устойчивой профессиональной оценки ее работы.

"Такая оценка со стороны коллег по отрасли особенно ценна — она отражает работу всей HR-команды ОТП Банка, а не только моей личной. Сегодня HR — не сервисная функция, а часть бизнес-стратегии: мы растим компетенции людей, строим команды и создаем среду, где и сотрудники, и Банк развиваются и совершенствуются", — отмечает Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" является одним из наиболее заметных профессиональных рейтингов российского управленческого сообщества. 

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