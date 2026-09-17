Наталья Рощина вошла в топ-5 директоров по персоналу в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров"

Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка, заняла 5-е место в категории "Топ-80 директоров по персоналу" отрасли "Коммерческие банки" рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
"ТОП-1000 российских менеджеров" — ежегодный рейтинг профессиональной репутации топ-менеджеров, который составляет Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсантъ". Его ключевой принцип: "лучшие выбирают лучших". Лидеры отрасли оценивают профессиональные результаты коллег в своих функциональных направлениях. В 2026 году рейтинг представлен в 19 функциональных и более чем 20 отраслевых направлениях.
Наталья Рощина сохраняет позицию в топ-5 директоров по персоналу коммерческих банков третий год подряд. В 2024 и 2025 годах она также занимала 5-е место в категории "Топ-80 директоров по персоналу" в отрасли "Коммерческие банки", что делает нынешний результат продолжением устойчивой профессиональной оценки ее работы.
"Такая оценка со стороны коллег по отрасли особенно ценна — она отражает работу всей HR-команды ОТП Банка, а не только моей личной. Сегодня HR — не сервисная функция, а часть бизнес-стратегии: мы растим компетенции людей, строим команды и создаем среду, где и сотрудники, и Банк развиваются и совершенствуются", — отмечает Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" является одним из наиболее заметных профессиональных рейтингов российского управленческого сообщества.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.