ПСБ предоставил клиентам возможность платить универсальным платежным кодом

ПСБ обеспечил полную готовность инфраструктуры для проведения платежей по универсальному QR-коду для розничных клиентов и торгово-сервисных предприятий. Технология стала доступна клиентам банка в мобильном приложении, на эквайринговых терминалах и в сервисах электронной коммерции по всей стране.

Все сервисы и POS-терминалы ПСБ автоматически переведены на технологию оплаты через универсальный платежный код (УПК). В универсальный QR-код заложено несколько платежных сценариев, включая оплату через СБП, платежные сервисы, платежи в рассрочку и другие опции. Для проведения оплаты по новой технологии розничному клиенту достаточно навести камеру своего телефона на QR-код, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить операцию. При этом сохраняются все преимущества действующих программ лояльности выбранного способа платежа, включая начисление кэшбека.

"Бизнесу важно предоставить клиентам максимально широкий выбор способов оплаты. Универсальный платежный код является удобным решением — он позволяет предпринимателям не использовать множество наклеек с разными QR-кодами на кассе. Таким образом, прием платежей для торгово-сервисных предприятий станет проще, и предприниматели могут сосредоточиться на главном — развитии своего дела и повышении качества сервиса", — подчеркнула Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

"Для клиента хорошая технология — та, которую он почти не замечает. Универсальный платежный код как раз об этом: единый и понятный способ оплаты, за которым могут стоять разные платежные инструменты. Участие ПСБ в проекте позволит сделать расчеты проще и удобнее, а также даст миллионам наших клиентов по всей стране больше свободы выбора при оплате", — отметил Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.