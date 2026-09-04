Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Инвесторы начали перекладывать сбережения из коротких депозитов в облигации

Снижение ключевой ставки Банка России меняет структуру сбережений россиян: инвесторы постепенно уходят от коротких депозитов в пользу более длинных облигаций. Об этом в интервью РБК на ВЭФ-2026 рассказал зампред ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"Когда ключевая ставка в районе 21%, альтернативы депозиту, даже короткому, нет. Когда ставка 14% — если тренд на снижение задан, абсолютно логично искать более доходные и длинные инструменты", — пояснил он.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, главным бенефициаром такого перетока становятся облигации: клиенты фиксируют высокую доходность на длинный период. Одновременно растет популярность фондов денежного рынка, которые также показывают доходность выше ключевой ставки.

При этом в последние месяцы наблюдается некоторый отток из фондов облигаций — в первую очередь со стороны инвесторов, которые закладывали более резкое снижение ставки, чем происходит на практике. "Большинство наших клиентов — долгосрочные инвесторы. Текущая высокая доходность по длинным облигациям для нас скорее преимущество", — отметил зампред ВТБ. Он добавил, что при более резком снижении ставки у инвесторов появится дополнительная возможность заработать на росте рыночной цены облигаций.

Пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июле — об этом заявлял заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы".

Спрос розничных инвесторов на долговой рынок подтверждают и статистические данные: в апреле 2026 года частные инвесторы купили корпоративных облигаций на 157 млрд руб. — исторический максимум для этого сегмента.

Устойчивым остается и интерес к инструментам с привязкой к ключевой ставке — облигациям и депозитам такого типа, по словам Дмитрия Брейтенбихера, спрос на них был высоким всегда, а спред между ставкой и инфляцией позволяет не просто сберегать, а зарабатывать.