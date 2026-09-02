Сбер запустил персональный навигатор для будущих предпринимателей

Сбер запускает новый цифровой сервис "От мечты — к своему бизнесу" в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Продукт создан для тех, кто только задумывается о предпринимательстве, и помогает пройти полный путь от зарождения идеи до официальной регистрации бизнеса. Об этом было объявлено на XI Восточном экономическом форуме.

Новый сервис Сбера призван устранить основные барьеры, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, предоставляя им поддержку на самом раннем этапе.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: "Каждый, кто чувствует в себе силы и вдохновение стать предпринимателем, теперь может быстрее прийти к этой цели. Мы придумали новый сервис "От мечты — к своему бизнесу" именно для того, чтобы шаги от идеи до первого клиента были понятными и доступными. Как показывают наши исследования, перед запуском бизнеса 31% новичков не хватает знаний и опыта, а 29% останавливает страх перед неопределенностью и рисками. Именно эти барьеры мы помогаем преодолеть. Для нас важно, чтобы предпринимательская культура развивалась и барьеров для старта малого бизнеса в стране становилось меньше. Потому что за каждым бизнесом стоит мечта, и мы рады пройти путь к ее воплощению вместе".

В формате диалога с ИИ-агентом пользователь получает персонализированную поддержку на всех этапах: от выбора и проверки бизнес-идеи на жизнеспособность до формирования структурированного бизнес-плана, подготовки пакета документов для регистрации и пошаговой инструкции по подаче заявления в ФНС. Навигатор избавляет от необходимости собирать информацию из разных источников и помогает разобраться в юридических и организационных тонкостях.

Найти помощника в приложении можно несколькими способами. Пользователю нужно зайти в раздел "Сервисы для бизнеса", выбрать "От мечты — к своему бизнесу", а затем пункт "Как открыть бизнес" или "Бизнес-план". Или же написать запрос в поисковой строке приложения, например: "Хочу торговать на маркетплейсе" или "Нужна идея для бизнеса". Цифровой помощник задаст уточняющие вопросы и сформирует индивидуальный пошаговый план.