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ВТБ присоединился к Кодексу этики ИИ Банка России

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ подписал меморандум о присоединении к Кодексу этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Документ разработан Банком России и носит рекомендательный характер.

Основная цель документа ЦБ — повысить доверие клиентов к использованию ИИ банками и стимулировать развитие технологии на финрынке, одновременно снижая риски, связанные с её разработкой и применением. Присоединение к Кодексу также означает готовность ВТБ делиться опытом использования ИИ с другими участниками рынка и участвовать в выработке отраслевых стандартов.

Кодекс ЦБ рекомендует банкам информировать клиентов о применении ИИ, связанных с этим рисках, в ряде случаев предоставлять клиентам возможность отказаться от взаимодействия с ИИ, а также ряд других мер, чтобы сделать применение технологии более прозрачным и человекоцентричным. В дальнейшем положения кодекса будут учитываться при внедрении и использовании ИИ-технологий в работе банка.

"Мы работаем с искусственным интеллектом ответственно и хотим, чтобы клиенты понимали, где и как эта технология применяется. Присоединение к Кодексу Банка России является частью нашей стратегии развития ИИ: чем прозрачнее правила, тем выше доверие клиентов и тем увереннее банк может масштабировать такие решения", — отметил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Искусственный интеллект — один из ключевых технологических приоритетов ВТБ. С 2024 года в банке реализуется целевая Стратегическая программа по созданию цифровых помощников на базе технологий генеративного ИИ. В рамках этой программы создается Фабрика цифровых помощников, которая позволит быстро запускать и масштабировать генеративные ИИ-сервисы и ИИ-агентов как для клиентов, так и во внутренних системах и сервисах банка.

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