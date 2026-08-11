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ОТП Банк приглашает на презентацию книги Дмитрия Голубкова "Как спасти деньги от инфляции"

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк приглашает на презентацию книги директора по экономическому развитию ОТП Банка Дмитрия Голубкова "Как спасти деньги от инфляции: практическое руководство по управлению собственными сбережениями". Встреча пройдет 14 августа в 19:00 в магазине "Читай-город" в ТРЦ "Афимолл" (Москва-Сити).

На презентации Дмитрий Голубков расскажет о ключевых идеях книги: о том, как инфляция влияет на стоимость сбережений, какие инструменты помогают сохранить капитал и как выстроить личную финансовую стратегию, чтобы не только сохранить накопленное, но и создать возможности для его роста. После выступления гости смогут задать вопросы, приобрести книгу и поставить в ней автограф автора.

Также на встрече пройдет розыгрыш нескольких экземпляров книги с инскриптом Дмитрия Голубкова. Чтобы стать обладателем новинки, нужно быть подписчиком канала "ОТП ПРО Бизнес" и зарегистрироваться на мероприятие по ссылке до 18:00 14 августа.

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