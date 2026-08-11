ОТП Банк приглашает на презентацию книги Дмитрия Голубкова "Как спасти деньги от инфляции"

ОТП Банк приглашает на презентацию книги директора по экономическому развитию ОТП Банка Дмитрия Голубкова "Как спасти деньги от инфляции: практическое руководство по управлению собственными сбережениями". Встреча пройдет 14 августа в 19:00 в магазине "Читай-город" в ТРЦ "Афимолл" (Москва-Сити).
На презентации Дмитрий Голубков расскажет о ключевых идеях книги: о том, как инфляция влияет на стоимость сбережений, какие инструменты помогают сохранить капитал и как выстроить личную финансовую стратегию, чтобы не только сохранить накопленное, но и создать возможности для его роста. После выступления гости смогут задать вопросы, приобрести книгу и поставить в ней автограф автора.
Также на встрече пройдет розыгрыш нескольких экземпляров книги с инскриптом Дмитрия Голубкова. Чтобы стать обладателем новинки, нужно быть подписчиком канала "ОТП ПРО Бизнес" и зарегистрироваться на мероприятие по ссылке до 18:00 14 августа.
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