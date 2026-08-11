11 августа в Самаре спасатели дважды предотвратили трагедии на воде

Во вторник, 11 августа, около 14:00 на пляже "Полевой спуск" дежурные спасатели оказали помощь 16‑летнему юноше и вытащили его из воды. После осмотра медработников подросток отказался от госпитализации. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Аналогичный случай произошел примерно в 16:00 на пляже "Барбошина поляна" в Кировском районе: спасатели также спасли 16‑летнего юношу, который после медицинского осмотра не захотел ехать в больницу.

Оба происшествия случились на официально оборудованных пляжах. Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей оба эпизода завершились без тяжелых последствий.

В МЧС подчеркивают, что на необорудованных местах риск для жизни значительно выше.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает граждан купаться только на разрешенных и оборудованных пляжах, а родителей - внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.