11 августа в Самаре спасатели дважды предотвратили трагедии на воде

Во вторник, 11 августа, около 14:00 на пляже "Полевой спуск" дежурные спасатели оказали помощь 16‑летнему юноше и вытащили его из воды. После осмотра медработников подросток отказался от госпитализации. Об этом сообщили в управлении МЧС.
Аналогичный случай произошел примерно в 16:00 на пляже "Барбошина поляна" в Кировском районе: спасатели также спасли 16‑летнего юношу, который после медицинского осмотра не захотел ехать в больницу.
Оба происшествия случились на официально оборудованных пляжах. Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей оба эпизода завершились без тяжелых последствий.
В МЧС подчеркивают, что на необорудованных местах риск для жизни значительно выше.
Главное управление МЧС России по Самарской области призывает граждан купаться только на разрешенных и оборудованных пляжах, а родителей - внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.