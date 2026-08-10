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Происшествия

Непогода оставила без электроснабжения более 4,3 тыс. домов региона

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в результате прохождения комплекса метеорологических явлений без электроснабжения остались 4354 домов, сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Анна Вырина

В воскресенье, 9 августа, в губернии прошел сильный дождь, гроза с порывами ветра до 26 м/с. В результате произошло падение 60 деревьев в шести муниципальных образованиях (Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск, Большеглушицкий, Волжский и Пестравский районы). Погибших и пострадавших нет.

Частично повреждены кровли 8 многоквартирных, 79 частных жилых домов, четырех социально-значимых объектов, четырех административных зданий в 18 населенных пунктах на территории шести муниципальных образований (Ставропольский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Елховский, Сергиевский и Исаклинский районы).

Частично отключено электроснабжение на территории весьми муниципальных образований (Красноярский, Сергиевский, Волжский, Шигонский, Исаклинский, Богатовский, Елховский и Клявлинский).

На время проведения работ без электроснабжения остаются потребители 4354 частных жилых домов (6902 человека). Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Ведутся восстановительные работы. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 59 бригад (183 человека, 70 единиц техники).

Проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев, обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения..

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