В Самаре предложили переделать остановки в теплые мини-хабы

Новый тип городской инфраструктуры, объединяющий транспорт, комфорт и локальные сервисы, может появиться в Самаре. Идею предложили авторы концепции комплексного развития Безымянки.

Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

Проект предполагает создание пилотной сети теплых остановок-мини-хабов, которые совмещают общественный транспорт, небольшие сервисные функции и инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности. Разместить такие объекты предлагается рядом с ключевыми общественными пространствами и центрами Безымянки - например, рядом с парком Дружбы.

Мини-хабы могут включать в себя:

остановку общественного транспорта - закрытую, остекленную, с местами для сидения и подогревом зимой;

мини-кафе, киоск или стойку для автоматов с напитками и снэками;

розетки для подзарядки гаджетов;

парковку и зарядку для самокатов и велосипедов;

панель с навигацией и электронное табло с расписанием;

туалет;

станцию проката велосипедов, самокатов;

камеру хранения;

комнату матери и ребенка;

пункт выдачи посылок.

"В климатических условиях Самары, где ожидание транспорта часто сопровождается холодом, ветром и осадками, такие хабы формируют комфортную среду ожидания и пересадки, повышают привлекательность общественного транспорта и активизируют уличную жизнь", - считают проектировщики.

Эскиз: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Концепция развития Безымянки впервые была прежставлена в феврале 2026 года - почитайте все подробности. Разработчик - АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В конце июля проект опубликовали на сайте Архи.ру.