В Самаре предложили переделать остановки в теплые мини-хабы

Новый тип городской инфраструктуры, объединяющий транспорт, комфорт и локальные сервисы, может появиться в Самаре. Идею предложили авторы концепции комплексного развития Безымянки.
Проект предполагает создание пилотной сети теплых остановок-мини-хабов, которые совмещают общественный транспорт, небольшие сервисные функции и инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности. Разместить такие объекты предлагается рядом с ключевыми общественными пространствами и центрами Безымянки - например, рядом с парком Дружбы.
Мини-хабы могут включать в себя:
- остановку общественного транспорта - закрытую, остекленную, с местами для сидения и подогревом зимой;
- мини-кафе, киоск или стойку для автоматов с напитками и снэками;
- розетки для подзарядки гаджетов;
- парковку и зарядку для самокатов и велосипедов;
- панель с навигацией и электронное табло с расписанием;
- туалет;
- станцию проката велосипедов, самокатов;
- камеру хранения;
- комнату матери и ребенка;
- пункт выдачи посылок.
"В климатических условиях Самары, где ожидание транспорта часто сопровождается холодом, ветром и осадками, такие хабы формируют комфортную среду ожидания и пересадки, повышают привлекательность общественного транспорта и активизируют уличную жизнь", - считают проектировщики.
Концепция развития Безымянки впервые была прежставлена в феврале 2026 года - почитайте все подробности. Разработчик - АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В конце июля проект опубликовали на сайте Архи.ру.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???