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Общество

В Самаре предложили переделать остановки в теплые мини-хабы

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый тип городской инфраструктуры, объединяющий транспорт, комфорт и локальные сервисы, может появиться в Самаре. Идею предложили авторы концепции комплексного развития Безымянки.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами
Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

Проект предполагает создание пилотной сети теплых остановок-мини-хабов, которые совмещают общественный транспорт, небольшие сервисные функции и инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности. Разместить такие объекты предлагается рядом с ключевыми общественными пространствами и центрами Безымянки - например, рядом с парком Дружбы.

Мини-хабы могут включать в себя:

  • остановку общественного транспорта - закрытую, остекленную, с местами для сидения и подогревом зимой;
  • мини-кафе, киоск или стойку для автоматов с напитками и снэками;
  • розетки для подзарядки гаджетов;
  • парковку и зарядку для самокатов и велосипедов;
  • панель с навигацией и электронное табло с расписанием;
  • туалет;
  • станцию проката велосипедов, самокатов;
  • камеру хранения;
  • комнату матери и ребенка;
  • пункт выдачи посылок.

"В климатических условиях Самары, где ожидание транспорта часто сопровождается холодом, ветром и осадками, такие хабы формируют комфортную среду ожидания и пересадки, повышают привлекательность общественного транспорта и активизируют уличную жизнь", - считают проектировщики.

Эскиз: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Концепция развития Безымянки впервые была прежставлена в феврале 2026 года - почитайте все подробности. Разработчик - АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В конце июля проект опубликовали на сайте Архи.ру.

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