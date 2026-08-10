Малая франшиза или большой бизнес: какой формат "Магнита" выбрать

В продуктовом ретейле размер магазина не всегда напрямую связан с эффективностью вложений. Крупная торговая точка обеспечивает высокий оборот, но требует значительного стартового капитала. Компактные форматы позволяют быстрее выйти на рынок, однако сильнее зависят от качества локации.

Франшиза "Магнита" включает три основных формата — "Магнит" "у дома", "М.Косметик" и "Магнит Мини". Они отличаются площадью, объемом первоначальных инвестиций, структурой расходов и финансовыми показателями.

При этом сроки возврата вложений у всех трех вариантов находятся в близком диапазоне — около 20–24 месяцев. Рассмотрим, как различается экономика каждого формата.

Формат Средняя площадь Инвестиции в запуск Выручка в месяц Операционная прибыль Срок окупаемости "Магнит" "у дома" около 350 м² 15,5 млн ₽ 10 млн ₽ 650 тыс. ₽/мес. 24 месяца "М.Косметик" около 230 м² 8,5 млн ₽ 3,2 млн ₽ 360 тыс. ₽/мес. 23 месяца "Магнит Мини" от 100 м² 8,5 млн ₽ 7 млн ₽ 420 тыс. ₽/мес. 20 месяцев

Сравнение показывает, что самый крупный формат требует почти в два раза больше вложений, чем компактные магазины, но обеспечивает максимальную прибыль. При этом разница в сроках окупаемости между форматами остается относительно небольшой.

"Магнит" "у дома": максимальный оборот и самая высокая прибыль

Формат "Магнит" "у дома" остается основным направлением сети. По данным компании, на него приходится около 68% продаж. Средняя площадь магазина составляет около 350 м², ассортимент включает до 4900 товарных позиций.

Основу предложения составляют продукты питания, однако в магазине также представлены товары повседневного спроса — бытовая химия и другие необходимые категории.

Такие магазины чаще всего размещаются в жилых районах с высокой плотностью населения, рядом с транспортными узлами, офисными центрами и торговыми объектами.

Инвестиции в запуск

Статья расходов Сумма Ремонт помещения 7 000 000 ₽ Торговое оборудование 8 000 000 ₽ Паушальный платеж 300 000 ₽ Подготовка к открытию 200 000 ₽ Итого 15 500 000 ₽

Финансовая модель

Показатель Значение Среднемесячная выручка 10 000 000 ₽ Доход партнера 2 300 000 ₽ (23%) Товарные потери 300 000 ₽ Фонд оплаты труда 650 000 ₽ Коммунальные услуги и связь 200 000 ₽ Прочие расходы 100 000 ₽ Аренда 400 000 ₽ Операционная прибыль 650 000 ₽/мес

"Магнит" "у дома" показывает наиболее высокий финансовый результат среди трех форматов за счет большего оборота. При этом вход в этот формат требует значительных первоначальных вложений и помещения с достаточной площадью.

Ключевым фактором становится не только размер магазина, но и качество локации: высокая концентрация жителей и удобный доступ напрямую влияют на экономику торговой точки.

"М.Косметик": меньше вложений и самая высокая доля вознаграждения

Формат "М.Косметик" работает в сегменте товаров повседневного спроса длительного хранения. В ассортимент входят косметика, бытовая химия, средства гигиены, продукция для дома и животных.

Средняя площадь магазина составляет около 230 м², ассортимент — порядка 7400 товарных позиций. В отличие от продуктовых форматов, здесь отсутствуют скоропортящиеся товары, что позволяет снизить товарные потери и сократить часть операционных расходов.

Еще одна особенность формата — более высокая доля партнерского вознаграждения по сравнению с другими вариантами. Это связано со спецификой ассортимента и структурой продаж.

Инвестиции в запуск

Статья расходов Сумма Ремонт помещения 4 000 000 ₽ Торговое оборудование 4 000 000 ₽ Паушальный платеж 300 000 ₽ Подготовка к открытию 200 000 ₽ Итого 8 500 000 ₽

Финансовая модель

Показатель Значение Среднемесячная выручка 3 200 000 ₽ Партнерское вознаграждение 1 056 000 ₽ (33%) Потери 35 000 ₽ Фонд оплаты труда 350 000 ₽ Коммунальные услуги и связь 45 000 ₽ Прочие расходы 60 000 ₽ Аренда 200 000 ₽ Операционная прибыль 360 000 ₽/мес

"М.Косметик" требует почти в два раза меньше вложений, чем "Магнит" "у дома", при этом срок окупаемости остается сопоставимым.

Ключевым фактором становится правильный выбор помещения. Для магазина важны хорошая видимость, доступность для покупателей и стабильный поток людей. Такие объекты могут находиться не только на первых этажах, но и в других коммерческих пространствах с удобным входом.

"Магнит Мини": компактный формат с быстрым запуском

"Магнит Мини" создан для локаций, где полноценный супермаркет разместить невозможно или экономически нецелесообразно. Для открытия требуется помещение от 100 м², что расширяет выбор объектов коммерческой недвижимости.

Несмотря на компактный размер, ассортимент остается ориентированным на ежедневные покупки: молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты, бакалея, напитки и снеки. В среднем магазин предлагает от 1700 до 3000 товарных позиций.

Формат востребован в местах с высокой пешеходной активностью — рядом с метро, университетами, офисными кварталами и на центральных улицах.

Инвестиции в запуск

Статья расходов Сумма Ремонт помещения 3 500 000 ₽ Торговое оборудование 4 500 000 ₽ Паушальный платеж 300 000 ₽ Подготовка к открытию 200 000 ₽ Итого 8 500 000 ₽

Финансовая модель

Показатель Значение Среднемесячная выручка 7 000 000 ₽ Доход партнёра 1 750 000 ₽ (23%) Потери 210 000 ₽ Фонд оплаты труда 560 000 ₽ Коммунальные услуги и связь 140 000 ₽ Прочие расходы 140 000 ₽ Аренда 280 000 ₽ Операционная прибыль 420 000 ₽/мес

При одинаковом объеме стартовых инвестиций с "М.Косметик" этот формат показывает более высокий уровень выручки и короткий срок окупаемости. При этом его экономика сильнее зависит от качества трафика: для компактного магазина особенно важно, чтобы покупательский поток был регулярным и соответствовал формату ежедневных покупок.

"Магнит Мини" может рассматриваться как вариант для предпринимателей, которые хотят начать работу с меньшим объемом вложений или протестировать конкретную локацию перед дальнейшим развитием.

Требования к помещению и распределение зон ответственности

Независимо от выбранного формата объект должен соответствовать базовым техническим требованиям сети. Среди ключевых параметров — электроснабжение мощностью 30–45 кВт, наличие водоснабжения и отопления, высота потолков от 3,5 до 5 метров, удобная зона для разгрузки товаров и площадка для твердых бытовых отходов.

Также помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Для форматов, где предусмотрена продажа алкоголя и табачной продукции, желательно наличие возможности для получения соответствующих лицензий.

При партнерской модели предприниматель и сеть разделяют основные операционные задачи. Предприниматель отвечает за ежедневную работу магазина: управление персоналом, соблюдение стандартов обслуживания и контроль показателей торговой точки.

"Магнит" берет на себя централизованные процессы, которые напрямую влияют на стабильность работы магазина: организацию поставок, логистику, управление ассортиментом, ценовую политику и федеральные маркетинговые активности.

Кроме того, партнеры получают полный доступ к инфраструктуре сети.

Какой формат выбрать: выводы по экономике трех моделей

У каждого формата есть собственная логика развития.

Задача предпринимателя Наиболее подходящий формат Максимальный оборот и самая высокая чистая прибыль "Магнит" "у дома" Снижение стартовых вложений и работа с товарами длительного хранения "М.Косметик" Быстрый запуск и использование небольших помещений "Магнит Мини"

"Магнит" "у дома" остается наиболее масштабным форматом: он требует большего объема инвестиций, но обеспечивает максимальную операционную прибыль благодаря высокому обороту.

"М.Косметик" занимает позицию формата с относительно невысоким входным порогом и наиболее высокой долей партнерского вознаграждения. Отсутствие большого объема скоропортящейся продукции также снижает часть операционных рисков.

"Магнит Мини" показывает наиболее короткий срок окупаемости среди трех вариантов и позволяет использовать помещения меньшей площади, однако его финансовый результат особенно зависит от качества локации.

Выбор формата определяется не только размером первоначальных инвестиций. На итоговую эффективность влияют характеристики помещения, покупательский поток, конкурентная среда и стратегия предпринимателя. Именно сочетание этих факторов определяет, насколько быстро торговая точка сможет выйти на плановые показатели и окупить вложения.