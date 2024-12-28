"Цены растут, но есть выход": самарцев научили делать покупки с умом

По данным аналитиков компании Nielsen, спрос на товары повседневного спроса (FMCG) к концу 2024 года увеличился в натуральном выражении на 10–15% в зависимости от категории. На фоне текущей инфляции итогом становится рост цен как у производителей, так и, соответственно, на полках магазинов.

Аналитики Росстата делятся, что с 10 по 16 декабря 2024 года в секторе продовольственных товаров выросли цены на огурцы (на 10,1%), помидоры (на 4,1%), белокочанную капусту (на 2,9%), куриные яйца (на 1,8%) и куриное мясо (на 1,7%), а сливочное масло подорожало на 0,6%.

Тем не менее шоппинга в продуктовых магазинах в преддверии новогодних праздников не избежать. При этом в условиях экономической турбулентности и роста цен покупатель всегда будет искать возможности для более выгодных покупок. Сравнительный анализ цен в торговых сетях даст возможность выбрать — куда стоит идти, если хочешь подготовиться к Новому году с умом.

Для сравнения были выбраны несколько популярных магазинов: "Магнит", "Чижик" и "ВкусВилл", где изучили цены на набор для салата, который точно будет почти на каждом новогоднем столе — "Оливье":

400 мл главного ингредиента для всех салатов на новогоднем столе, майонеза, в магазинах сети "Магнит" и "ВкусВилл" можно приобрести за 139 рублей, а в магазинах "Чижик" за 69 рублей.

Варёная колбаса — еще один важный компонент салата. Стоимость этого продукта весом 400 гр, составляет 139 рублей при покупке в магазинах "Магнит", 129 рублей в магазине "Чижик" и 354 рубля во "ВкусВилле".

Консервированный горошек в банке стоит 109 рублей в "Чижике" и "Магните", и 185 рублей во "ВкусВилле"

Десяток яиц можно приобрести за 109 рублей в "Магните", 141 рубль во "ВкусВилле" и 89 рублей в "Чижике".

Таким образом, несмотря на ажиотаж, места для выгодных покупок в городе еще остались. Например, в "Чижике" майонез выгоднее на 50% в сравнении с другими сетями. Там же стоит покупать и яйца для салата — в торговой сети они дешевле более чем на 28%.

А вот при выборе вареной колбасы и консервированного горошка стоит обратить внимание не только на "Чижик", но и на "Магнит" — в этих сетях данные товары обойдутся дешевле на 48% и 41% соответственно.

Есть и другие секреты, как находить самые выгодные товары на полке и стать настоящим гуру умных покупок: обращайте внимание на цену за килограмм, а не за упаковку. Например, в "Чижике" килограмм мандаринов стоит 149 рублей, а большая упаковка в "Магните" — 269,99 рублей. На взгляд разницу в весе оценить сложно, кажется, что во второй сети гораздо больше фруктов и по цене не так уж и накладно. Однако, если посмотреть на цену за килограмм, окажется, что во втором случае она аж 179,99 рублей против 149 рублей в "Чижике". Так что не стоит вестись на объемную упаковку, а подходить рационально, сравнивая товары по цене за килограмм.

Как заявляет торговая сеть "Чижик", низкая стоимость возможна благодаря грамотной оптимизации всех расходов. В ассортименте сети представлено только самое нужное, и за счет продажи большого объема товаров сеть сокращает свои издержки. Кроме того, в связи с небольшими площадями торговых залов сеть значительно экономит на их аренде.

Итак, получается, что даже несмотря на инфляцию, у самарцев все еще есть возможность хорошенько сэкономить. Самое важное знать правильные места, в которых можно выгодно закупиться, и правильно выбирать товары и анализировать цены.