"Пятёрочка" объявляет набор детей и подростков от 5 до 18 лет в "Школу питания"

Торговая сеть "Пятёрочка", входит в X5, открывает новый учебный год 2026/2027 в "Школе питания". С 1 октября к программе могут присоединиться детские сады, школы и колледжи по всей России. Занятия посвящены основам здорового рациона и осознанного отношения к еде и адаптированы для разных возрастов — от дошкольников до студентов ссузов. Бесплатный образовательный проект реализуется уже пятый сезон и пользуется высокой популярностью у детей, родителей и педагогов.

Правильное питание считается залогом здоровья, особенно когда речь идёт о подрастающем поколении. Важно с ранних лет сформировать у детей полезные пищевые привычки на всю жизнь. Именно на это направлена "Школа питания" — одна из крупнейших образовательных инициатив для детей и подростков от 5 до 18 лет, реализуемая в рамках программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой". Актуальность таких программ подчеркивают и на государственном уровне: ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил 2027-й Годом здоровья школьников.

Проект стартовал весной 2023 года как пилот в трёх городах, а сегодня охватывает уже 75 регионов. Год назад к программе смогли присоединиться воспитанники детских садов и учащиеся колледжей. В результате только за сезон 2025/2026 курс прошли свыше 190 тыс. ребят из 2 300 учебных заведений, что превышает показатели за первые три года работы инициативы.

Участники высоко оценивают как сам процесс обучения, так и его результаты. Педагоги отмечают профессиональный уровень методических материалов и игровой формат, а дети ценят практическую направленность уроков и близкие им современные образы. По данным исследований, 88% участников "Школы питания" улучшили свои пищевые привычки, а 85% готовы рекомендовать курс друзьям и знакомым.

В новом сезоне программу обновили: участникам станут доступны дополнительные материалы, викторины и обучающие игры, разработанные при поддержке партнёра проекта — компании "Логика молока". Для самых маленьких слушателей от 5 до 10 лет приготовлен сюрприз — продолжение аудиосказок "Детективы на кухне", в которых юные герои раскрывают тайны полезной еды.

Все материалы курса доступны бесплатно на онлайн-платформе проекта. В ходе интерактивных занятий дети узнают, может ли полезное быть вкусным, что такое аппетит и как собрать "идеальную тарелку". Программа учит распознавать сигналы организма, выбирать качественные продукты и готовить здоровые блюда для всей семьи.

Методические разработки подготовлены при поддержке проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора и опираются на научно-доказательную базу. Уроки носят практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС, ФООП и ФОП ДО. Их легко интегрировать во внеурочную деятельность или в предметы "Окружающий мир", "Биология", "Технология" и ОБЗР.

Чтобы получить доступ к материалам, педагогам достаточно зарегистрироваться на сайте "Школа питания". Для скачивания доступны:

методические разработки (презентации, сценарии уроков, описание программы);

наглядные и игровые пособия (плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы);

памятки и инструкции по проведению занятий.

Сроки регистрации педагогов:

для школ и ссузов — с 1 октября 2026 г. по 28 марта 2027 г.;

для детских садов — с 1 октября 2026 г. по 31 мая 2027 г.

В конце учебного года участники смогут проверить свои знания во всероссийских онлайн-соревнованиях "Здоровая Олимпиада", которая пройдёт с 29 марта по 11 апреля 2027 года. Победителей и финалистов ждут памятные подарки и ценные призы.