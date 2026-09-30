В Самаре юный дроппер попал под уголовное дело

В Самаре будут судить за дропперство 17-летнего уроженца Челно-Вершинского района, который обучается в одном из городских колледжей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Его обвиняют по статье "Неправомерный оборот средств платежей".
В сентябре 2025 г. первокурснику предложили оформить банковскую карту и впоследствии передать ее за вознаграждение в размере 5000 рублей другому человеку для осуществления неправомерных операций.
Как выяснили полицейские, на счет юноши поступали различные суммы, которые впоследствии переводились злоумышленникам.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение учащегося и задержали его на территории Самары. Ранее не судимый молодой человек признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках