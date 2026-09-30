В Самаре юный дроппер попал под уголовное дело

В Самаре будут судить за дропперство 17-летнего уроженца Челно-Вершинского района, который обучается в одном из городских колледжей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Его обвиняют по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

В сентябре 2025 г. первокурснику предложили оформить банковскую карту и впоследствии передать ее за вознаграждение в размере 5000 рублей другому человеку для осуществления неправомерных операций.

Как выяснили полицейские, на счет юноши поступали различные суммы, которые впоследствии переводились злоумышленникам.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение учащегося и задержали его на территории Самары. Ранее не судимый молодой человек признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.