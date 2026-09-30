В ночь на 30 сентября над Самарской областью сбили БПЛА, повреждены частные дома

В ночь на среду, 30 сентября, над территорией Самарской области вновь сбивали вражеские БПЛА. Режим беспилотной опасности действовал с 00:48 до 7:00. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о поврежденных частных домах.

"Сегодня ночью над территорией региона были сбиты вражеские БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы", - сообщил глава региона.

Он напомнил: снимать и публиковать видео, фото с последствиями атаки ВСУ строго запрещено.