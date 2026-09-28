В Сызрани водитель на Chery Tiggo во дворе жилого дома сбила ребенка

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В воскресенье, 27 сентября, в 12:20 во дворе жилого дома по ул. Красильникова в Сызрани под колеса авто попал 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области