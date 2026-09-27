В Тольятти "Приора" насмерть сбила пешехода

В воскресенье, 27 сентября, в 5:49 на Обводном шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Самарской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель Lada Priora двигался по Обводному шоссе Тольятти со стороны Хрящевского шоссе в направлении Тимофеевского шоссе. В пути он наехал на пешехода, который шел по обочине дороги.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", — отмечается в сообщении.