В Сызрани госпитализировали сбитого на дороге пешехода

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В четверг, 24 сентября, в 16:20 в Сызрани в ДТП пострадал пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области