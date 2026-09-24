В Самаре столкнулись Renault и Hyundai, пострадали водители

В среду, 23 сентября, в 19:30 в Промышленном районе Самары столкнулись Renault Symbol и Hyundai Solaris, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 48-летний водитель Renault Symbol, двигаясь по ул. Береговой в направлении ул. Земеца, напротив дома № 10А, поворачивая на прилегающую территорию, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 40-летней женщины, которая двигалась по "встречке". Пострадавшие водители транспортных средств направлены в медицинское учреждение.