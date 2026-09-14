ДТП с "перевертышем" произошло в селе Похвистневского района

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В воскресенье, 13 сентября, около 16:30 в с. Среднее Аверкино Похвистневского района водитель на Subaru не удержал машину на дороге, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"