В Октябрьске столкнулись подростки на электросамокате и трицикле, одного госпитализировали

В четверг, 10 сентября, в 19:30 в Октябрьске произошло ДТП с участием несовершеннолетних, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 13-летний водитель электросамоката двигался в районе дома № 221 по ул. Ленинградской со стороны ул. Заводской в направлении ул. Батракской. В пути он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся попутно трициклом под управлением 13-летнего мальчика.

В ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения, госпитализирован.