В Ленинском районе Самары иномарка сбила пешехода

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В среду, 9 сентября, в Ленинском районе Самары автомобиль Chery Tiggo4 сбил 49-летнюю женщину-пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области