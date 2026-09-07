Toyota и Volkswagen не разъехались на 9 просеке в Самаре

В воскресенье, 6 сентября, в Кировском районе Самары в результате столкновения двух иномарок один из водителей на скорой был доставлен в больницу, сообщает самарское ГУ МВД.

Инцидент произошел в 17:48 на 9 линии Барбошиной поляны возле дома №7.

По данным правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 при движении в направлении Оврага Артек нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Это привело к столкновению с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 40-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии водитель Volkswagen Tiguan получила травмы и была госпитализирована. После осмотра медиками ей назначено амбулаторное лечение.