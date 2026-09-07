Toyota и Volkswagen не разъехались на 9 просеке в Самаре

В воскресенье, 6 сентября, в Кировском районе Самары в результате столкновения двух иномарок один из водителей на скорой был доставлен в больницу, сообщает самарское ГУ МВД.
Инцидент произошел в 17:48 на 9 линии Барбошиной поляны возле дома №7.
По данным правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 при движении в направлении Оврага Артек нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Это привело к столкновению с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 40-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии водитель Volkswagen Tiguan получила травмы и была госпитализирована. После осмотра медиками ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?