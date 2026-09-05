Шестилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тольятти

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В пятницу, 4 сентября, в Центральном районе Тольятти автомобиль Geely Emgrand сбил шестилетнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области