В Борском районе лоб в лоб столкнулись два авто, есть пострадавшие

Во вторник, 25 августа, в 13:33 в селе Борское Борского района столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Отмечается, что пострадали два водителя и пассажир.
На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области, они проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ, стабилизацию транспортных средств. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?