В Борском районе лоб в лоб столкнулись два авто, есть пострадавшие

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Во вторник, 25 августа, в 13:33 в селе Борское Борского района столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.