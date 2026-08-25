Почти 700 млн рублей предотвращенного ущерба: ВСК раскрыла самые необычные страховые мошенничества 2026 года

По итогам 7 месяцев 2026 года служба безопасности Страхового Дома ВСК предотвратила незаконные страховые выплаты на сумму 697 млн рублей, это без учета уголовно-правового сопровождения, только на стадии первичных убытков. Из них почти три четверти приходится на незаконные требования по моторным видам страхования — каско и ОСАГО. Однако за сухими цифрами скрываются настоящие детективные истории. Делимся необычными случаями из практики компании, где для раскрытия аферы потребовались не только экспертиза и анализ документов, но и почти литературная наблюдательность сотрудников службы безопасности. Эти дела — лишь малая часть системной работы по противодействию мошенничеству, но они наглядно показывают: обман страховщика почти всегда раскрывается, а экономия на честности оборачивается репутационными и правовыми последствиями.

Автомобиль автомобилю рознь: дело о машинах с подложными номерами



В страховую компанию поступило заявление о ДТП: в темное время суток водитель автомобиля LADA Priora белого цвета при повороте направо не уступил дорогу владельцу Toyota и совершил столкновение.

Однако при внимательном изучении фотоматериалов с места событий у работников службы безопасности ВСК возникло подозрение, что транспортные средства, заявленные в убытке, и автомобили, которые зафиксировали камеры наблюдения незадолго до ДТП на дорогах общего пользования, — это разные машины.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, к расследованию подключили экспертов-трассологов. Выводы специалистов подтвердили догадки безопасников: характер повреждений не соответствовал заявленным обстоятельствам, что указывало на подмену автомобиля ради получения выплаты.

Результатом профессиональной работы и грамотно выстроенных переговоров с "потерпевшим" стал добровольный отказ заявителя от страхового возмещения. Потенциальный ущерб, который мог быть нанесен компании в рамках ОСАГО, оценивался в 400 000 рублей.

Расследование в стиле Рекса Стаута: дело о лошади в "белых носочках"



Второй инцидент напоминает сюжет детективного романа Рекса Стаута "Смерть Цезаря", где сыщик Ниро Вульф выявил подлог быка именно по уникальному рисунку на теле животного.

Водитель на грузовом автомобиле Scania, застрахованном в ВСК по ОСАГО, совершил наезд на лошадь, перебегавшую дорогу в составе табуна. Владелец животного заявил о гибели чистокровной английской скаковой лошади и потребовал компенсацию. По документам фактическая стоимость скакуна составляла 420 000 рублей, а значит, по полису ОСАГО к выплате полагалась максимальная сумма — 400 000 рублей.

В подтверждение права собственности владелец предоставил договор мены от 2023 года. Эти данные проверяются в открытых источниках в базах коневодов, в профессиональной среде чистокровных лошадей принято идентифицировать по кличке, родословной и владельцу. Сотрудники службы безопасности ВСК связались с предыдущим владельцем лошади, указанным в документах. Выяснилось, что животное действительно было продано, но значительно раньше — еще в 2018 году — и за совсем другую сумму. Это указало на попытку фальсификации документов.

Чтобы окончательно уличить мошенника, эксперты детально изучили фотографии погибшего животного. Для данной породы лошадей характерно наличие "белых носочков" на ногах, однако их расположение индивидуально. Согласно паспорту, у заявленной чистокровной лошади отметина находилась на задней ноге. На снимках же сбитой лошади отчетливо виден "белый носочек" на передней ноге. Это стало основным доказательством подмены.

Как выяснилось позже, сбитая лошадь действительно была выращена на ферме заявителя убытка, но документов на нее не было. Чтобы получить максимальную выплату, он предоставил паспорт другой лошади, которая на самом деле жива и здорова. Осознав бесперспективность обмана, заявитель написал добровольный отказ от страхового возмещения.

"Раскрытие подобных преступлений требует не только знаний криминалистики, но и широкого кругозора. Только по итогам 7 месяцев 2026 года нам удалось предотвратить незаконные страховые выплаты на сумму около 700 млн рублей, из которых почти три четверти приходится на незаконные требования по ОСАГО и каско. При этом мы постоянно совершенствуем антифрод-систему. Любые попытки ввести страховщика в заблуждение, будь то подмена автомобиля или фальсификация документов на имущество, неизбежно вскрываются. Экономия на честности в итоге оборачивается ответственностью, в том числе уголовной", — отметил руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК Олег Ручкин.

Страховой Дом ВСК продолжает реализацию стратегии по противодействию страховому мошенничеству, защищая интересы добросовестных клиентов и обеспечивая финансовую устойчивость компании.