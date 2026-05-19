16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Киберстрахование — не финансовая подушка безопасности, а сервисный продукт для устойчивости бизнеса: Роман Фролов из ВСК на ЦИПР-2026 ВСК запускает онлайн-оформление каско "Компакт фикс" вместе с ОСАГО Страховой Дом ВСК вошел в шорт-лист премии "Бренд года в России — 2026" Россиян защитят от кражи подписи: ВСК и УЦ "Основание" возобновили программу страхования КЭП Yamaha — лидер по числу страховых событий по ОСАГО для мотоциклов, всплеск убыточности ожидается осенью: совместная аналитика ВСК и АВТОДОМ

Страхование Финансы

Киберстрахование — не финансовая подушка безопасности, а сервисный продукт для устойчивости бизнеса: Роман Фролов из ВСК на ЦИПР-2026

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России объём собранных премий в киберстраховании в 2025 году составил порядка 1 млрд рублей (без коробочных продуктов), это составляет менее одной тысячной доли отечественного страхового рынка. Об этом рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в рамках своего выступления на конференции ЦИПР 2026.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, принял участие в сессии "Реальная проверка киберустойчивости и киберстрахование в технологическом и промышленном секторе" ежегодного форума ЦИПР 2026. По мнению эксперта, в современных реалиях не существует инструментов, на 100% гарантирующих бизнесу защиту от киберугроз. Поэтому ключевым элементом риск-менеджмента становится киберстрахование.

В ходе выступления эксперт рассказал про основные этапы реагирования на киберинцинденты. Прежде всего, необходимо провести анализ для понимания направлений и векторов атаки хакеров. Далее запланировать процесс восстановления поврежденных систем, в том числе с привлечением внешних консультантов и IT-инженеров. Кроме того, многие компании на фоне кибератак сталкиваются с необходимостью оплаты вынужденных переработок внутренних специалистов, а также привлечения внешних подрядчиков и интеграторов для восстановления систем. Все это приводит к дополнительным расходам, которые покрываются киберстрахованием.

В случае кибератак компания сталкивается с приостановкой операционных процессов, потерей клиентов и дохода и пр. В рамках киберстрахования можно в том числе получить компенсацию упущенной выгоды за время "простоя" бизнеса. Наличие полиса также упрощает процедуру восстановления IT-инфраструктуры из бэкапов — обеспечивает возмещение затрат на восстановление данных и систем, оплату внешних специалистов, прочие непредвиденные расходы.

Помимо перечисленных рисков в программы киберстрахования включены и юридические риски, которые включают компенсацию судебных расходов, консалтинг, форензик-отчёты и т. д. Таким образом, наличие страхования позволяет нивелировать финансовые потери бизнеса на всех этапах киберинцидента.

"К сожалению, несмотря на наличие эффективных инструментов кибербезопасности, бизнес не может полностью оградить себя от угроз. Компаниям необходимо повышать киберустойчивость — в текущих реалиях важнее всего то, насколько быстро и безболезненно бизнес может восстановиться после кибератаки. Поэтому подход к страхованию должен быть не как к "финансовой подушке безопасности", которая сможет компенсировать убытки. Киберстрахование — это сервисный продукт, который помогает найти надежного партнера для решения проблем, возникших в ходе кибератаки, а также сохранить финансовую устойчивость за счет получения выплат для покрытия этих расходов", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31