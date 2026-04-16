Авито: 35% жителей ПФО оформили страховку после просмотра онлайн-рекламы

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Больше половины (58%) проживающих в Приволжском федеральном округе пользуются услугами страховых компаний, при этом реклама становится одним из основных ориентиров при выборе: 35% оформили страховой полис после ее просмотра за последние полгода. Эксперты Авито Рекламы провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России, чтобы выяснить, как онлайн-реклама влияет на выбор страховых продуктов.

Услугами страхования в ПФО пользуются 58% опрошенных. У 36% оформлен только один такой продукт, ещё у 22% — сразу несколько. Мужчины в целом по России пользуются активнее: 61% из них пользуются такими продуктами против 56% среди женщин. Наиболее заинтересованная аудитория — 35–44 лет (62%) и 45–54 лет (60%). В группе 18–24 лет показатель ниже — 45%.

Большинство из тех, кто пользуется страховыми продуктами в ПФО, регулярно видит такую рекламу: три четверти (75%) замечают её хотя бы раз в месяц. Чаще всего это происходит несколько раз в неделю — так ответили 23% опрошенных. Несколько раз в месяц рекламу видят 22%, практически ежедневно — 13%. В среднем реклама страховых продуктов попадается пользователям около 12 раз в месяц. При этом каждый четвёртый (25%) опрошенный признался, что не замечает её вовсе.

При выборе страхового продукта онлайн-реклама чаще всего служит дополнительным источником информации: об этом сообщили 38% опрошенных. Для 25% она помогает разобраться в предложениях страховых компаний. Ещё для 18% такая реклама остается второстепенным фактором.

Что касается содержания рекламы, аудиторию прежде всего привлекает простая и понятная подача информации — так ответили 38% опрошенных. Скидка или специальное предложение важны для 37%, понятная стоимость полиса — для 33%, подробное описание условий — для 33%, известный бренд страховой компании — для 25%, указание размера страхового покрытия и выплат — для 24%.

Что в онлайн-рекламе страховых продуктов чаще всего привлекает ваше внимание?

Параметр

Доля ответов респондентов, %

Простая и понятная подача информации

38%

Скидка или специальное предложение

37%

Понятная стоимость полиса

33%

Подробное описание условий страхования

33%

Известный бренд страховой компании

25%

Указание размера страхового покрытия и выплат

24%

Участие эксперта или публичного лица

6%

Помимо формата подачи, аудитория в ПФО обращает внимание и на конкретные условия. Среди них лидирует скидка на оформление полиса — её отметили 41% опрошенных. Следом идут упрощённое оформление онлайн (35%), быстрое оформление полиса и возможность выбрать нужные риски и опции (по 33%). Далее — расширенное страховое покрытие (28%), включение дополнительных рисков без доплаты (23%), короткий срок действия полиса или гибкий период страхования (12%).

Среди площадок, на которых реклама страховых продуктов в наибольшей степени соответствует интересам аудитории, сайты с объявлениями и маркетплейсы назвали 24% опрошенных. Далее идут наружная реклама (15%), видеоплатформы (14%), сервисы коротких видео (10%), музыкальные сервисы и блогеры (по 8%), радио (6%).

Реклама не только формирует осведомленность, но и влияет на бизнес-метрики, например, продажи: каждый третий (35%) в ПФО оформил страховой продукт после просмотра онлайн-рекламы за последние полгода.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

