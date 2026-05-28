ВТБ: каждый третий житель ПФО хочет получать зарплату раз в неделю

Около трети работающих жителей Приволжского федерального округа хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии ПМЭФ-2026.

Согласно результатам исследования*, более половины жителей ПФО получают зарплату два раза в месяц, 17% — раз в месяц. Еженедельно выплаты получают только 5% респондентов из ПФО, ежедневно — 1%.

Однако, как показал опрос ВТБ, многие хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. Около трети респондентов — раз в неделю, 8% — ежедневно, 4% — по факту выполненных работ. Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой россияне назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Около половины опрошенных банком также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

"Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

