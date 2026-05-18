В конкурсе "Цифровой марафон" приняли участие 124 тыс. человек

Завершился конкурс по цифровым навыкам "Цифровой марафон". Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях "Новичок", "Исследователь" и "Эксперт". Масштабный конкурс уже в третий раз проводится Сбером в партнёрстве со "Школой 21" и Нетологией.

В "Цифровом марафоне — 2026" приняло участие 124 тыс. человек из всех регионов России. Наибольшее число участников — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Ростовской областей, Республики Татарстан.

Больше половины участников (64%) выбрали категорию "Новичок", 30% — "Исследователь", 6% — "Эксперт". Впервые девушек больше половины — 53%. 34% участников конкурса — в возрасте от 36 до 45 лет, самому старшему — 78 лет.

"Цифровой марафон" объединил людей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — представители ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.

ГигаЧат стал надёжным помощником для участников марафона, они знакомились с его возможностями для работы и учёбы. Для "Новичков" ГигаЧат стала ключевым инструментом в реализации проектного этапа, участники категории "Исследователи" использовали нейросеть на всех этапах конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей проходит в год 185-летия Сбера. С успешным завершением конкурса участников поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Создавать будущее без полноценного использования всего стека цифровых технологий невозможно. Сегодня практически не осталось не цифровых продуктов, поэтому полномасштабная компетенция в этом вопросе нужна каждому. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей. Это важнейшая компетенция для специалиста в любой сфере.

Настоящие прорывы рождаются там, где человеческий интеллект действует совместно с искусственным — это даёт результат, недоступный ни одному из них по отдельности. И сейчас я вижу именно таких людей, которые прошли колоссальный отбор. 124 тысячи участников — это абсолютный рекорд за всё время проведения нашего марафона. Каждый из вас — очень достойный человек, который нашёл, прочитал и не просто воспринял эту информацию, а принял для себя решение стать частью этого процесса. Вы смелые, не боитесь двигаться вперёд и решать сложные задачи. Именно за такими людьми — будущее".

"Цифровой марафон — 2026" состоял из четырёх этапов. На образовательном участники изучали актуальные курсы от Нетологии по искусственному интеллекту и машинному обучению, кибербезопасности и алгоритмике. Онлайн-тестирование цифровых навыков предполагало оценку уровня компетенций в соответствии с выбранной категорией. В рамках проектного этапа участники создавали работающий код по заданию и размещали его в собственном репозитории на платформе GitVerse.

Михаил Киселёв, победитель категории "Новичок":

"С детства любил решать инженерные задачи, собирать радиоуправляемые модели и даже мечтал стать аэрокосмическим инженером. Сейчас моя деятельность связана с робототехникой в рамках индустрии и научно-исследовательских работ. Когда увидел анонс конкурса, подумал: почему бы не попробовать свои силы в новой области?! Я увидел возможность улучшить свои навыки в сфере технологий. Для меня это был вызов самому себе. "Цифровой марафон" — это шаг в новую цифровую вселенную, которая раньше казалась недостижимой. А также это технические навыки и понимание, что можно зайти в незнакомую область и добиться в ней видимых результатов. Теперь я уверен, что готов к следующему уровню".

Ильшат Фабзиев, победитель категории "Исследователь":

"Я работаю инженером в сфере кибербезопасности и параллельно учусь в магистратуре. Так что привык постоянно прокачиваться и узнавать новое. Но на "Цифровой марафон" пришёл не только за навыками — хотел проверить свои силы среди сильных участников. Признаюсь, хоть я и был уверен в своих знаниях, до конца не ожидал, что стану победителем. В итоге конкурс стал для меня настоящей точкой ускорения, где за несколько дней получаешь опыт, на который обычно уходят месяцы".

Евгений Иванкин, победитель категории "Эксперт":

"Цифровой марафон" привлёк меня масштабом, новизной и задачами, которые помогают совершенствовать свои профессиональные навыки. Такие конкурсы становятся настоящим социальным лифтом — они дают не только опыт и новые знания, но и открывают двери в профессиональное сообщество".

Валентина Обрезаненко, победитель специальной номинации конкурса:

"Я участвовала в "Цифровом марафоне" впервые. Конкурс дал возможность оценить свои навыки, почувствовать силы и двигаться дальше, к своей профессиональной цели. Атмосфера здорового соперничества и поддержка единомышленников помогли поверить в себя".

Финал конкурса прошёл в московском кампусе "Школы 21". В нём участвовали "исследователи" и "эксперты", которые набрали максимальное количество баллов на предыдущих этапах. Тема финала посвящена исследованиям космоса в честь 65-летия первого полёта человека в космос. Финалисты соревновались в разработке интеллектуальных агентов, проходя испытания в виртуальной игровой среде.

Победители в категориях "Исследователь" и "Эксперт" выиграли денежные призы: "Эксперт": 1 млн рублей — за первое место, 400 тыс. — за второе, 250 тыс. — за третье. "Исследователь": 500 тыс. рублей, 300 тыс. и 200 тыс. соответственно. "Новички" получили умные устройства от Сбера и мерч от "Школы 21". Кроме того, победителям и призёрам в каждой категории вручили сертификаты на обучение от Нетологии.