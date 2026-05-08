ОТП Банк стал первым участником первого в России BNPL-брокера "Долями"

Т-Банк первым на российском рынке запустил сразу несколько BNPL-сервисов (buy now, pay later ― купи сейчас, плати потом) в едином интерфейсе. Первым участником брокера стал сервис рассрочек "Давай делить" от ОТП Банка.
Теперь при оплате "Долями" клиенты смогут получать предложения от других сервисов оплаты частями — без дополнительных переходов между приложениями и повторного ввода данных.
Это упрощает процесс покупки и повышает вероятность одобрения заявки: клиент получает решения от нескольких сервисов и может выбрать наиболее удобный вариант — например, привычный бренд или интерфейс. Магазин при этом не теряет клиента и повышает конверсию в оплату.
Решение работает в пилотном режиме в более чем 4 000 магазинах ― партнерах сервиса "Долями" в онлайне и в офлайне. В дальнейшем оно будет масштабироваться.
Как это работает
Чтобы воспользоваться предложением покупателю необходимо:
- Нажать "Оплатить Долями".
- Нажать кнопку "Продолжить" и получить варианты одобрения.
- Выбрать один из сервисов оплаты частями, на первоначальном этапе доступен сервис "Давай делить" от ОТП Банка, и оплатить первую долю.
Сумма покупки при этом будет делиться на четыре части: первая списывается сразу, три последующие — автоматически каждые две недели до полной оплаты.
После оформления покупки сумма заказа и магазин будут отображаться в приложении "Долями", даже если рассрочка была оформлена в другом BNPL-сервисе. При этом график платежей можно будет отслеживать в приложении того сервиса, который предоставил рассрочку.
Александр Рагулин, директор по развитию потребительского кредитования ОТП Банка:
"Мы видим в этой модели не только новые клиентские сценарии, но и новый подход к развитию BNPL-рынка. Объединение сервисов в одном интерфейсе повышает доступность продукта, улучшает вероятность одобрения и формирует более открытую и устойчивую рыночную модель.
Максим Зайцев, CEO Долями:
"Внедрение брокерской BNPL-модели в "Долями" позволяет повысить вероятность одобрения заявки и упростить процесс покупки. Уже в первую неделю работы сервиса мы увидели рост дополнительного одобрения на 16% и увеличение выдач на 30% за счет подключения внешних провайдеров. Если решение приходит сразу от нескольких сервисов, клиент может выбрать наиболее привычный для себя вариант. Для партнеров это означает рост сквозной конверсии: за счёт большего числа одобрений клиент чаще завершает покупку, а доля брошенных корзин снижается".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.