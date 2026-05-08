ОТП Банк стал первым участником первого в России BNPL-брокера "Долями"

Т-Банк первым на российском рынке запустил сразу несколько BNPL-сервисов (buy now, pay later ― купи сейчас, плати потом) в едином интерфейсе. Первым участником брокера стал сервис рассрочек "Давай делить" от ОТП Банка.

Теперь при оплате "Долями" клиенты смогут получать предложения от других сервисов оплаты частями — без дополнительных переходов между приложениями и повторного ввода данных.

Это упрощает процесс покупки и повышает вероятность одобрения заявки: клиент получает решения от нескольких сервисов и может выбрать наиболее удобный вариант — например, привычный бренд или интерфейс. Магазин при этом не теряет клиента и повышает конверсию в оплату.

Решение работает в пилотном режиме в более чем 4 000 магазинах ― партнерах сервиса "Долями" в онлайне и в офлайне. В дальнейшем оно будет масштабироваться.

Как это работает

Чтобы воспользоваться предложением покупателю необходимо:

Нажать "Оплатить Долями". Нажать кнопку "Продолжить" и получить варианты одобрения. Выбрать один из сервисов оплаты частями, на первоначальном этапе доступен сервис "Давай делить" от ОТП Банка, и оплатить первую долю.

Сумма покупки при этом будет делиться на четыре части: первая списывается сразу, три последующие — автоматически каждые две недели до полной оплаты.

После оформления покупки сумма заказа и магазин будут отображаться в приложении "Долями", даже если рассрочка была оформлена в другом BNPL-сервисе. При этом график платежей можно будет отслеживать в приложении того сервиса, который предоставил рассрочку.

Александр Рагулин, директор по развитию потребительского кредитования ОТП Банка: "Мы видим в этой модели не только новые клиентские сценарии, но и новый подход к развитию BNPL-рынка. Объединение сервисов в одном интерфейсе повышает доступность продукта, улучшает вероятность одобрения и формирует более открытую и устойчивую рыночную модель.