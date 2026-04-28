Чистая прибыль ВТБ в 1 квартале составила 132,6 млрд рублей, план на год — не менее 600 млрд рублей

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–март 2026 года составила 132,6 миллиарда рублей, что соответствует прогнозам банка на текущий год, сообщил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов. Банк нацелен на достижение показателя чистой прибыли не менее 600 миллиардов рублей в 2026 году.

В течение отчетного периода ВТБ продолжил реализацию кредитного маневра, увеличив корпоративный кредитный портфель на фоне снижения объемов кредитования физических лиц. Банк также акцентировал внимание на транзакционной модели в розничном бизнесе, что способствовало возврату этого сегмента к операционной прибыльности и оптимизации капитального потребления.

По его словам, в течение квартала банк продолжил реализовывать кредитный маневр — рост корпоративного кредитного портфеля на фоне снижения объема кредитов физическим лицам, а также усиливать фокус на транзакционной модели в розничном бизнесе, что вернуло розничный сегмент к операционной прибыльности, а также позволило оптимизировать потребление капитала. Дополнительными факторами, оказавшими поддержку достаточности капитала, стали успешно проведенная крупнейшая сделка по секьюритизации — продажа портфеля потребительских кредитов, а также вступившее в силу регулирование Банка России по применению поэтапного вычета НМА в целях расчета величины собственных средств. В результате норматив общей достаточности капитала Группы вырос с начала года на 0,9 п. п., до 10,7%.

ВТБ увеличил за квартал объем совокупного кредитного портфеля (до вычета резервов) на 2,5% до 25,1 триллиона рублей (с учетом валютной переоценки рост составил 2,0%). При этом кредиты физлицам сократились с начала года на 2,2% до 7,1 триллиона рублей, объем корпоративных кредитов увеличился на 4,6% до 18,0 триллиона рублей (с учетом валютной переоценки рост составил 3,8%).

По состоянию на 31 марта 2026 года совокупные средства клиентов Группы сократились на 0,3% до 27,8 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки падение составило 0,8%). Средства клиентов — юридических лиц увеличились с начала года на 2,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,1%), портфель средств клиентов — юридических лиц составил по состоянию на 31 марта 2026 года 14,2 трлн рублей. Объем средств клиентов — физических лиц сократился с начала года на 2,6%, составив по состоянию на 31 марта 2026 года 13,7 трлн рублей. Доля розницы в средствах клиентов составила 49% по сравнению с 50% на конец 2025 года.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

