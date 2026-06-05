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Искусственный интеллект меняет правила private banking: на смену "роботам" приходят AI-стратеги

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рынок управления крупным частным капиталом в России входит в фазу технологической трансформации. Если еще год назад использование искусственного интеллекта в сегменте состоятельных клиентов (HNWI и UHNWI) ограничивалось чат-ботами и примитивными робо-эдвайзерами, то в 2026 году ключевой тенденцией становится появление сервисов глубокого синтеза данных — полноценных AI-стратегов. Знаковым событием для индустрии стал запуск ВТБ сервиса "Умный портфель", представленного на ПМЭФ-2026. Этот продукт фактически задает новый стандарт: привилегированный клиент получает не список ценных бумаг, а целостную стратегию распределения активов, объединяющую классические депозиты, инвестиции и защитные механизмы.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Как работает AI в премиум-сегменте

Запуск "Умного портфеля" в ВТБ иллюстрирует главный технологический перелом. Как пояснил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, отличие сервиса от ранних версий цифровых советчиков заключается в переходе от продажи отдельных продуктов к конструированию сбалансированной системы. Алгоритм, внедренный в ВТБ Онлайн, не просто подбирает акции или облигации, он структурирует весь капитал в разрезе трех ключевых мандатов: ликвидность (средства на оперативные нужды), сохранение (защитные инструменты и депозиты, генерирующие доход) и потенциал роста (акции, драгоценные металлы, альтернативные инвестиции).

Технически процесс выглядит как глубокий цифровой комплаенс. Клиент совместно с персональным менеджером заполняет скоринговую анкету, декларируя не только приемлемый уровень риска, но и горизонт планирования, желаемую ликвидность и долгосрочные цели. Алгоритм берет на себя мониторинг рыночных индикаторов в режиме реального времени и соотносит их с продуктами банка и его партнеров. Главное преимущество, которое отмечают эксперты, — проактивный контроль. Система не ждет звонка клиента, а информирует менеджера о необходимости ребалансировки портфеля при изменении рыночной конъюнктуры.

Плюсы: снятие когнитивной нагрузки

По мнению экспертов, опрошенных в рамках отраслевых сессий ПМЭФ-2026, внедрение AI-стратегов снимает главную проблему современных инвесторов — когнитивную перегрузку. Информационный шум часто ведет к эмоциональным продажам в моменты паники. Алгоритм, напротив, работает в "холодном" режиме, удерживая клиента в рамках утвержденной стратегии. Существенным плюсом является и возможность агрегации данных о внебиржевых активах — недвижимости или драгметаллах, что дает состоятельному клиенту единое окно финансовой реальности.

Прогноз: человек как гарант, машина как аналитик

Развитие направления ИИ-помощников для private banking в ближайшие 2–3 года будет определяться гибридной моделью. Полностью автономные ИИ-сервисы останутся уделом массового розничного сегмента. В сегменте же состоятельных клиентов победит модель, реализованная в "Умном портфеле" ВТБ: искусственный интеллект выступает мощным вычислительным ядром и поставщиком гипотез, но финальную валидацию и консультацию проводит живой персональный менеджер. Это снимает проблему экзистенциального страха клиента перед машиной и сохраняет эмоциональную связь, которая исторически лежит в основе крупного private banking. Главным вызовом остается способность банков обучить private-банкиров взаимодействию с AI-инструментами, превратив их из продавцов в финансовых инженеров.

Гид потребителя

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