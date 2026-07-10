Цифровой апгрейд: Сбер помог сотрудникам госучреждений Самарской области освоить ИИ-инструменты

Сбер провел обучение по работе с искусственным интеллектом (ИИ) для сотрудников органов государственной власти региона. Участниками программы стали более 70 госслужащих, которые ознакомились с современными ИИ-решениями для использования в повседневной работе: подготовки писем и документов, анализа обращений граждан, работы с данными и отчетностью.

В Сбере уже есть примеры использования ИИ в госуправлении. В Минфине России работает ИИ-агент на базе большой языковой модели ГигаЧат, который классифицирует статьи расходов бюджета, снижая нагрузку на специалистов до 70% и сокращая время проверки запроса с трех дней до одного. Также ГигаЧат с 2024 года задействован в обработке миллионов обращений граждан в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным", помогая анализировать их в режиме реального времени.

Главная цель внедрения искусственного интеллекта в сферу госуправления — чтобы у каждого государственного служащего появился свой универсальный помощник, помогающий обрабатывать обращения и предлагающий наиболее подходящее решение, а у граждан — персональный ассистент для взаимодействия с государством, который не только даст короткую справку по услугам, но и поможет собрать документы и подать обращение.

"Искусственный интеллект сегодня важен везде: в медицине, строительстве, сельском хозяйстве. И в госуправлении его роль не менее значима — ИИ уже помогает анализировать обращения граждан и оптимизировать бюджетные процессы. Это обучение — практический шаг к тому, чтобы технологии работали на людей, а не на бумаги. Для нас важно, чтобы ИИ приносил реальную пользу — и жителям, и тем, кто работает на благо региона", — комментирует управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"Министерство цифрового развития и связи Самарской области совместно с коллегами из других органов исполнительной власти активно включилось в масштабную программу по внедрению ИИ в работу госслужащих, — отмечает врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков. — Руководители структурных подразделений, аналитики данных и профильные специалисты освоили прикладные инструменты генеративного искусственного интеллекта для решения повседневных задач: от автоматизации документооборота и подготовки аналитических справок до прогнозирования социально-экономических показателей региона. Отдельное внимание уделили этике использования нейросетей, защите государственных данных и строгому соблюдению российского законодательства в области информационной безопасности".