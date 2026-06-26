Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64 млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10 млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.
Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый восточный —на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике, а самый южный — в Дагестане. Все устройства легко найти на карте в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, где указаны их местоположение, режим работы и доступные сервисы.
Человекоцентричность, надёжность и безопасность
Банкоматы Сбера — это:
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финансовые операции — можно снять и внести наличные, оплатить услуги, налоги и связь, перевести деньги, внести выручку на расчётный счёт (для организаций);
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удобная и безопасная авторизация — по улыбке (биометрия), банковской карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду;
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персонализация — к снятию предлагается именно та сумма, которую человек чаще всего использует, а номинал купюр для выдачи можно выбрать самому;
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доступность — для большинства клиентов устройства находятся меньше чем в 10 минутах ходьбы от дома или работы;
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человекоцентричность — меню банкомата переведено на 10 языков (английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и другие), воспользоваться устройствами могут незрячие — нужно только вставить наушники и следовать аудиоподсказкам.
Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.
Новая глава: банкомат с искусственным интеллектом
В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил банкомат нового поколения — универсальный центр заботы о благополучии человека, не имеющий аналогов в мире. Вот его ключевые инновации.
Умный ИИ-помощник ГигаЧат — благодаря нему банкомат понимает голосовые команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести наличные.
Экспресс-оценка здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам — результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.
Удобство и эргономика — округлые формы корпуса, стильный дизайн и комфортный интерфейс. В банкомате два экрана — второй предназначен для конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая регулирует дистанцию между клиентами.
Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-миллионниках. Их также можно найти на карте в СберБанк Онлайн или на сайте банка.
Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка:
"Наша цель — быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть — крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем, превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных задач, и не только финансовых".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.