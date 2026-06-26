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Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64 млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10 млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.

Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый восточный —на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике, а самый южный — в Дагестане. Все устройства легко найти на карте в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, где указаны их местоположение, режим работы и доступные сервисы.

Человекоцентричность, надёжность и безопасность

Банкоматы Сбера — это:

    1. финансовые операции — можно снять и внести наличные, оплатить услуги, налоги и связь, перевести деньги, внести выручку на расчётный счёт (для организаций);

    2. удобная и безопасная авторизация — по улыбке (биометрия), банковской карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду;

    3. персонализация — к снятию предлагается именно та сумма, которую человек чаще всего использует, а номинал купюр для выдачи можно выбрать самому;

    4. доступность — для большинства клиентов устройства находятся меньше чем в 10 минутах ходьбы от дома или работы;

    5. человекоцентричность — меню банкомата переведено на 10 языков (английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и другие), воспользоваться устройствами могут незрячие — нужно только вставить наушники и следовать аудиоподсказкам.

Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.

Новая глава: банкомат с искусственным интеллектом

В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил банкомат нового поколения — универсальный центр заботы о благополучии человека, не имеющий аналогов в мире. Вот его ключевые инновации.

Умный ИИ-помощник ГигаЧат — благодаря нему банкомат понимает голосовые команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести наличные.

Экспресс-оценка здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам — результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.

Удобство и эргономика — округлые формы корпуса, стильный дизайн и комфортный интерфейс. В банкомате два экрана — второй предназначен для конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая регулирует дистанцию между клиентами.

Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-миллионниках. Их также можно найти на карте в СберБанк Онлайн или на сайте банка.

Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наша цель — быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть — крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем, превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных задач, и не только финансовых".

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