16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая Жителей Самарской области приглашают присоединиться к движению "Время открытий" От Жигулевских гор до "Станкозавода": проект "Медиаразведка" исследовал туристический потенциал региона Тольяттиазот представил новую серию медиапроекта Вкус земли Самарской Цифровой рывок в гостеприимстве: Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов

Туризм Общество

Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

4 августа на всесезонном курорте Сбера "Манжерок" в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Его провёл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В совещании принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

На Алтае Сбер реализует проект комплексного развития территории. Для "Манжерока" и региона в целом это означает современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные и горнолыжные трассы, туристическую и развлекательную инфраструктуру. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают строиться.

"Мы активно инвестируем в развитие внутреннего туризма в стране и создаём курорты мирового уровня, которые становятся центром притяжения туристов и точками роста для экономики регионов, — комментирует Герман Греф.  Всесезонный семейный курорт "Манжерок" — отличный тому пример. Наши инвестиции в его развитие уже превысили 200 миллиардов рублей — это половина всех инвестиций в регион. Ещё 20 миллиардов мы дополнительно вложили в развитие Республики Алтай. Курорт обеспечил 4 тысячи новых рабочих мест. Во многом благодаря нашим усилиям за пять лет реальный ВРП региона вырос на 27%. Это существенно опережает динамику Сибирского федерального округа, где прирост составил 6%".

По данным Сбер2B Аналитики, за пять лет турпоток в Республику Алтай вырос в 2,3 раза. Совокупные траты гостей региона за тот же период увеличились в 7 раз — с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей. В 2025 году республика приняла 2,8 млн туристов, и больше миллиона из них побывали в "Манжероке". В зимнем сезоне 2025/2026 "Манжерок" посетило рекордное число гостей — 530 тыс., — что на 10% больше, чем в сезоне 2024/2025. Теперь пиковая загрузка курорта зимой достигает 7 тыс. человек в день. При этом сезонность сглаживается: если раньше 70% туристов приезжали на курорт летом, то сейчас — 57%.

В "Манжероке" работают два отеля, детский центр, рестораны, спа-комплекс и конференц-холл. К услугам гостей — 81 км горнолыжных трасс, 15 км трасс байк-парка, 15 км экотроп, 10 канатных дорог, вейк-парк и сап-станция. В июне этого года открылся в летнем формате первый в Сибири парк приключений "Дримвуд".

Курорт продолжает развиваться. Новые аттракционы появятся в парке приключений "Дримвуд". К зимнему сезону 2026/2027 протяжённость горнолыжных трасс увеличится до 110 км. Скоро откроется променад вокруг Манжерокского озера. Уже готовы пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Прогулочная зона будет обустроена в концепции "Большой Алтай" — променад объединит культурное наследие сразу пяти стран, где живут тюркоязычные народы: России, Казахстана, Китая, Киргизии и Монголии. На живописной береговой линии появятся скульптурные композиции и арт-объекты каждой страны, запустятся иммерсивные шоу и прогулки с аудиогидом, рассказывающие о традициях и искусстве народов Большого Алтая.

Кроме того, банк финансирует реконструкцию и обустройство школы, детского дома "Очаг" и детской психоневрологической больницы, поддерживает детские спортивные и культурные программы, экологические и социальные инициативы. Таким образом, банк повышает качество жизни детей и взрослых, вкладывается в комплексное развитие региона и работает на перспективу.

Полным ходом идёт модернизация аэропорта Горно-Алтайск, который в 2024 году вошёл в группу Сбер. В первом полугодии 2026 года аэропорт принял 260 тыс. пассажиров — на 15,8% больше, чем за тот же период 2025 года.

В 2028 году будет введён в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и увеличена взлётно-посадочная полоса. Новый четырёхэтажный терминал площадью свыше 30 тыс. кв. метров сможет пропускать до 1100 пассажиров в час. Ожидается, что после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 млн человек.

При участии Сбера туризм развивается не только в Республике Алтай, но и по всей стране. Доля банка в госпрограмме поддержки туризма — почти 30%. На 1 августа по программе льготного кредитования Сбер открыл 107 кредитных линий на общую сумму 281,5 млрд рублей для строительства гостиничной инфраструктуры. В результате российский номерной фонд вырастет на 20,4 тыс. единиц.

Прошедшее совещание — далеко не первое деловое мероприятие высокого уровня, которое принял "Манжерок". Например, в прошлом году на курорте состоялась Международная экологическая конференция; ее пленарное заседание прошло также под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6