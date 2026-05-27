16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма Минтуризма приглашает самарцев на бесплатную пешеходную экскурсию, посвященную годам Великой Отечественной войны Иван Носков: "У Речного вокзала появятся шесть новых туристических комплексов" Авито Путешествия: 30% самарцев путешествуют более одного раза в год Авито Путешествия и "ЛизаАлерт" рассказали, как безопасно провести лето

Туризм Общество

Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма

БЛАГОВЕЩЕНСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Благовещенске состоялся первый в России российско-китайский форум промышленного туризма "Открытая промышленность", собравший экспертов из КНР, Беларуси, а также делегации более чем из 40 регионов Российской Федерации.

Фото: Министерство туризма СО

Участники обменялись успешным опытом в области развития промышленного туризма. Самарская область представила проект "Крылья промышленности: будущее в настоящем", который был удостоен победы в номинации "За развитие индустриального гостеприимства". Это достижение свидетельствует о высоком уровне организации промышленного туризма в регионе и его значительном потенциале для дальнейшего роста.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал: наука, инженерный и промышленный потенциал всегда были и остаются фундаментом развития региона. Формирование новых туристических продуктов, включающих посещение современных лабораторий, производств и предприятий, позволит не только укрепить позиции области на туристической карте России, но и раскрыть ее интеллектуальный и промышленный потенциал.

В рамках российско-китайского форума были отмечены достижения предприятий Самарской области: городской округ Тольятти — победитель в номинации "За демонстрацию достижений промышленного города"; молочный комбинат "САМАРАЛАКТО" (компания "Логика молока") — "За продвижение бренда и качество продукции", Международный аэропорт Курумоч — "За развитие индустриального гостеприимства".

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула, что промышленный туризм сегодня представляет собой не просто экскурсии на производство, а стратегический инструмент, открывающий новые горизонты для региона. Она отметила: "Для Самарской области это возможность не только продемонстрировать мощь и инновации нашей индустрии, но и вдохнуть новую жизнь в образ региона, сделав его центром притяжения для тех, кто хочет увидеть, как создается настоящее и рождается будущее России".

Согласно последним данным, количество посетителей промышленных предприятий Самарской области в 2025 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году предприятия посетили 15 600 человек, а в 2025 году — 75 900 человек. В 2026 году к Всероссийской образовательной программе "Открытая промышленность" присоединились еще 12 предприятий, что подтверждает растущий интерес к этому направлению.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31