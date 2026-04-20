На майские каникулы мужчины предпочитают "тюлений отдых", а женщины — активность

Почти треть россиян, планирующих отпуск в майские праздники, посетят Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также каждый 10-й турист собирается путешествовать в этот период по России. Причем в "майские" россияне предпочитают пассивный отдых.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран для путешествий в майские праздники среди самостоятельных туристов в 2026 году вошли:

  1. Китай (27% полисов ВЗР)
  2. Турция (9%)
  3. Таиланд (9%)
  4. Вьетнам (9%)
  5. Грузия (9%)

Примечательно, что в этом году из топа самых популярных среди туристов весенних направлений выпал Египет (6% и топ-5 в 2025 году). Около 10% отдыхающих планируют путешествовать по России.

22% туристов собираются во время отдыха посетить минимум 2 страны. Самые распространенные маршруты — Грузия и Турция, а также Китай и Вьетнам.

В 2026 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин (аналогично в 2025 году). Из них только 11% собираются во время отпуска заниматься активными видами спорта, все они — женщины.

Примерно 44% россиян планируют отдыхать в майские праздники не менее 10 дней. Еще по более 20% будут путешествовать до 7 дней, столько же — более 2 недель.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

