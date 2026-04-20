На майские каникулы мужчины предпочитают "тюлений отдых", а женщины — активность

Почти треть россиян, планирующих отпуск в майские праздники, посетят Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также каждый 10-й турист собирается путешествовать в этот период по России. Причем в "майские" россияне предпочитают пассивный отдых.
По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран для путешествий в майские праздники среди самостоятельных туристов в 2026 году вошли:
- Китай (27% полисов ВЗР)
- Турция (9%)
- Таиланд (9%)
- Вьетнам (9%)
- Грузия (9%)
Примечательно, что в этом году из топа самых популярных среди туристов весенних направлений выпал Египет (6% и топ-5 в 2025 году). Около 10% отдыхающих планируют путешествовать по России.
22% туристов собираются во время отдыха посетить минимум 2 страны. Самые распространенные маршруты — Грузия и Турция, а также Китай и Вьетнам.
В 2026 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин (аналогично в 2025 году). Из них только 11% собираются во время отпуска заниматься активными видами спорта, все они — женщины.
Примерно 44% россиян планируют отдыхать в майские праздники не менее 10 дней. Еще по более 20% будут путешествовать до 7 дней, столько же — более 2 недель.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....