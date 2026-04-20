На майские каникулы мужчины предпочитают "тюлений отдых", а женщины — активность

Почти треть россиян, планирующих отпуск в майские праздники, посетят Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также каждый 10-й турист собирается путешествовать в этот период по России. Причем в "майские" россияне предпочитают пассивный отдых.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран для путешествий в майские праздники среди самостоятельных туристов в 2026 году вошли:

Китай (27% полисов ВЗР) Турция (9%) Таиланд (9%) Вьетнам (9%) Грузия (9%)

Примечательно, что в этом году из топа самых популярных среди туристов весенних направлений выпал Египет (6% и топ-5 в 2025 году). Около 10% отдыхающих планируют путешествовать по России.

22% туристов собираются во время отдыха посетить минимум 2 страны. Самые распространенные маршруты — Грузия и Турция, а также Китай и Вьетнам.

В 2026 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин (аналогично в 2025 году). Из них только 11% собираются во время отпуска заниматься активными видами спорта, все они — женщины.

Примерно 44% россиян планируют отдыхать в майские праздники не менее 10 дней. Еще по более 20% будут путешествовать до 7 дней, столько же — более 2 недель.