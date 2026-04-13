Объявлен конкурс на проект рекреационной зоны на Лысой горе в Самаре

В рамках XV Международного архитектурного фестиваля "ЭкоБерег" объявлен конкурс на разработку проекта архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории "Лысая гора" на левом берегу реки Волги.

"Итоговое решение должно обеспечить создание современной инфраструктуры отдыха при безусловном сохранении и выявлении природной уникальности территории с учетом всех экологических, санитарных и культурных ограничений", - уточняется в сообщении Самарской региональной организации Союза архитекторов России.

Регистрация на фестиваль будет проводиться до 28 апреля включительно. Подать конкурсные проекты можно до 3 августа. Мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в Самаре.

К участию в фестивале приглашаются дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения, студенты архитектурных вузов и факультетов России и стран СНГ.

Условиями конкурса предусмотрен премиальный фонд в размере 1,3 млн рублей.