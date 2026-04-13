Объявлен конкурс на проект рекреационной зоны на Лысой горе в Самаре

Туризм Общество

Объявлен конкурс на проект рекреационной зоны на Лысой горе в Самаре

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках XV Международного архитектурного фестиваля "ЭкоБерег" объявлен конкурс на разработку проекта архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории "Лысая гора" на левом берегу реки Волги.

"Итоговое решение должно обеспечить создание современной инфраструктуры отдыха при безусловном сохранении и выявлении природной уникальности территории с учетом всех экологических, санитарных и культурных ограничений", - уточняется в сообщении Самарской региональной организации Союза архитекторов России.

Регистрация на фестиваль будет проводиться до 28 апреля включительно. Подать конкурсные проекты можно до 3 августа. Мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в Самаре.

К участию в фестивале приглашаются дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения, студенты архитектурных вузов и факультетов России и стран СНГ.

Условиями конкурса предусмотрен премиальный фонд в размере 1,3 млн рублей.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

