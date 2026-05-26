Минтуризма приглашает самарцев на бесплатную пешеходную экскурсию, посвященную годам Великой Отечественной войны

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром приглашает на бесплатную пешеходную семейную экскурсию в Самаре.

В воскресенье, 31 мая, министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает семьи с детьми на бесплатную пешеходную экскурсию "Наш город в годы Великой Отечественной войны" с посещением Военно-исторического музея Краснознаменного центрального военного округа. Мероприятие проходит в рамках реализации проекта "Столицы трудовой доблести", организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов в 2026–2027 годах.

На экскурсии участники познакомятся с историей, связанной с периодом Великой Отечественной войны и вкладом г. Куйбышева в Великую Победу. Экскурсию проведет экскурсовод Силина Анастасия Юрьевна, победитель конкурса "Проводники смыслов". Участниками экскурсии могут быть родители (законные представители) и дети — школьники любого возраста.

Начало экскурсии в 14.00 в военно-историческом музее. Начало городской экскурсии в 15.00.
Требуется предварительная запись. Количество участников ограничено. Заявки принимаются по телефону: +7 (846) 207-07-38. Эл. почта: vlasovaanna2020@yandex.ru.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

