"Авито.Путешествия": событийный туризм в Самаре становится трендом

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
71% самарцев готовы ездить в другие города ради фестивалей, концертов и крупных мероприятий. При этом 46% ездят на музыкальные фестивали и концерты, а 30% - на городские праздники и фестивали. По данным онлайн-опроса сервиса "Авито.Путешествия", в 2026 году событийный туризм в Самаре становится массовым.

Сильнее всего формат событийного туризма развит среди молодежи 18-24 и 25-34 лет: 73% и 70%, соответственно, хотя бы иногда выезжают на события в другие города, при этом каждый пятый (19%) делает это регулярно. В более старших возрастных группах этот формат распространен заметно меньше.

Главными поводами для таких поездок становятся музыкальные фестивали и концерты (43%), а также городские праздники и локальные фестивали (40%). Спортивные события и деловые мероприятия (например, выставки, форумы и конференции) формируют дополнительный спрос - их выбирают по 19% опрошенных.

Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. 58% самарцев для размещения в таких поездках выбирают отели, а 32% предпочитают посуточные квартиры или апартаменты.

В целом, почти половина путешественников (44%), которые посещают мероприятия в другом городе, выбирают частный формат размещения - посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно этот вариант полюбили путешественники из поколений зумеров и миллениалов: в возрасте 18-34 лет такой формат выбирают 37-38% событийных туристов. При этом среди тех же групп также наиболее популярны глэмпинги (по 6% в каждой), что выше, чем у представителей других возрастных категорий. Опрошенные в возрасте 45-54 и 55-64 чаще остальных групп предпочитают останавливаться в отелях или гостиницах - 49% и 52%, соответственно. Глэмпинги и кемпинги на природе выбирает 5% опрошенных туристов.

Главные критерии при выборе места размещения: для большинства ключевыми факторами остаются цена (58%), комфорт (52%) и близость к площадке (46%). Для молодежи 18-24 лет чаще важнее возможность изучать отзывы и рейтинг объекта (40%) и проживать большой компанией (17%). Те же критерии важны для молодых людей в возрасте 25-34 лет - 32% и 11%, соответственно.

"Событийный туризм и рынок посуточной аренды напрямую усиливают друг друга. Концерты, фестивали и городские праздники создают новые поводы для поездок и формируют дополнительный спрос, а посуточная аренда делает такие поездки доступнее: помогает быстро найти жилье рядом с площадкой и "разгружает" города в периоды пикового спроса. Рост посуточных форматов размещения особенно ценен и для молодой аудитории. Они быстро принимают решения, более гибкие и даже спонтанные в выборе поездок, и рынок подстраивается под этот запрос: чтобы весь путь - от выбора события до бронирования жилья - был простым, быстрым и удобным", - комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор "Авито.Путешествий".

Почти половина событийных туристов (48%) планируют поездки на мероприятия заранее - вместе с ростом внутреннего туризма растет и осведомленность россиян об интересных поводах и региональных активностях. Чаще всего поездку планируют за один-два месяца и даже раньше, хотя молодая аудитория принимает решения быстрее: среди пользователей 18-24 лет каждый четвертый планирует поездку за две-три недели, а около 25% - за несколько дней или спонтанно.

При этом такие поездки часто носят социальный характер - люди едут компаниями, и это напрямую влияет на выбор формата размещения. Квартиры и апартаменты в таких случаях признаются более удобными: можно жить вместе, делить расходы и проводить время вне самого события.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

