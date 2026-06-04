Авито: жители ПФО считают аптечку самой необходимой вещью в дороге

В первую очередь жители Приволжского федерального округа берут в поездку практичные вещи: дорожную аптечку отметили 65% респондентов. На втором месте — зарядное устройство (53%). Далее идут солнцезащитный крем (41%), наушники (41%) и пауэрбанк (40%). Авито Путешествия и Авито Реклама опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие вещи окажутся в чемоданах первыми.
Большинство жителей ПФО уже думают о будущих поездках: 66% не исключают путешествие в ближайшие шесть месяцев, а каждый восьмой (12%) уже забронировал отдых.
Вещи первой необходимости у путешественников складываются вокруг нескольких базовых потребностей: быть на связи, чувствовать себя спокойно и быть готовыми к разным ситуациям. Так, для большинства респондентов важно всегда оставаться на связи: 63% участников опроса назвали заряженный телефон и стабильный интернет главными условиями комфортного путешествия. Для трети опрошенных важны аптечка и необходимые лекарства (34%), а для 28% — одежда для разной погоды.
Сборы к поездке обычно не превращаются в долгий процесс. Большинство жителей Приволжского федерального округа (75%) собирают чемодан или рюкзак меньше чем за день до поездки. В среднем на это уходит около 3 часов.
Перед поездкой жители Приволжского федерального округа готовы тратить в среднем около 9 тыс. рублей на необходимые покупки — в эту сумму входят аксессуары, косметика и лекарства.
Опрос также показал, что онлайн-реклама влияет на выбор товаров для путешествий: 36% респондентов отметили, что время от времени обращают на нее внимание. Чаще всего это происходит уже в момент, когда человек ищет нужные вещи. Чаще всего подходящую рекламу товаров для путешествий пользователи замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — их отметили 43% опрошенных. На втором месте — социальные сети (33%).
"Планирование путешествия формирует спрос не только на жилье и билеты, но и на товары, которые необходимы в дороге и на отдыхе. Для продавцов это возможность работать с аудиторией за пределами туристической категории и показывать ей релевантные предложения в смежных сегментах. По данным исследования, среди площадок, где онлайн-реклама влияет на выбор товаров для поездки, лидируют сайты с объявлениями — их отметили 43% опрошенных. Это говорит о том, что реклама здесь показывается максимально целевой аудитории с учетом ее интересов и потребностей", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.
"Сборы в поездку хорошо показывают, что для россиян комфорт в путешествии складывается из простых, но важных вещей. Даже если поездка короткая, правильный багаж помогает чувствовать себя спокойнее и быстрее переключиться на отдых. При этом дополнительный комфорт создают не только вещи в чемодане, но и само размещение: например, квартиры и дома, где есть всё необходимое для привычной жизни — кухня, бытовая техника, отдельные комнаты и пространство для отдыха. Такой формат особенно удобен для семейных поездок, путешествий с детьми или отдыха с друзьями", — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.