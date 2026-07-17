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Самарская область укрепляет компетенции в сфере реализации инфраструктурных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управленческая команда министерства экономического развития и инвестиций Самарской области приняла участие в седьмом потоке образовательной программы ВТБ "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации". Обучение, стартовавшее в марте 2026 г., завершилось двухдневным очным интенсивом в Санкт-Петербурге на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В состав делегации Самарской области вошли зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и врио замминистра Олег Майоров. Всего программа объединила 92 участника из Тульской, Ярославской, Свердловской, Самарской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В течение трех месяцев слушатели изучали полный цикл реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства — от структурирования до эксплуатации готового объекта. Программа носит практический характер и построена на успешно реализованных кейсах группы ВТБ.

"Для Самарской области, которая входит в первую пятерку регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, системные знания в области инфраструктурного финансирования имеют стратегическое значение, — отметил Павел Финк. — Сегодня в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей. Углубление компетенций управленческих команд напрямую влияет на качество проработки новых инициатив, скорость их запуска и, в конечном счете, на инвестиционную привлекательность территорий".

Самарская область обладает значительным опытом реализации инфраструктурных проектов с применением механизма ГЧП.

Сегодня активно эксплуатируется мостовой переход через Волгу, существенно сокращая время в пути и повышая транспортную доступность. Это стратегический для региона и страны проект с объемом инвестиций, превышающим 140 млрд рублей. Движение по объекту открыл президент Владимир Путин.

В рамках концессионного соглашения с ОАО "РЖД" создана и эксплуатируется железнодорожная ветка для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны "Тольятти". Проект способствует локализации новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, обеспечивает привлечение новых резидентов в ОЭЗ.

В 2025 г. завершены работы по реконструкции пансионата "Созвездие" для пожилых людей и инвалидов в Самаре в рамках нацпроекта "Демография" с привлечением средств федерального бюджета, а также строительные работы в детском оздоровительном лагере "Черноморец", расположенном в Анапе, отвечающем всем современным требованиям для безопасного и комфортного нахождения детей.

Также по итогам 2025 г. запущено 11 новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, спорта и промышленности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Курганов 11 августа 2015 11:59 В Самаре готовы уничтожать санкционные товары, следующие транзитом из Казахстана

откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?

Клавдия Латышева 28 июля 2015 14:51 Пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?

Олег Скорняков 22 мая 2015 15:02 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...

Олег Скорняков 22 мая 2015 15:00 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...

михаил вдовин 05 апреля 2015 04:57 Бюджет программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре сократили на 3,5 млрд рублей

Чиновничья трагедия- как жить?

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