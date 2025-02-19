Денис Гурков: "Мы начнем субсидировать НИОКР в промышленности"

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о стоящих перед ведомством задачах, о ключевых направлениях работы и проектах, которые планируется реализовать в регионе.

- Вы возглавили министерство в ноябре прошлого года. Какие задачи перед вами были поставлены?

- Задачи понятны - развитие промышленности и торговли в Самарской области. Потенциал здесь очень большой. Важно правильно выстроить политику, чтобы, во-первых, максимально этот потенциал использовать, во-вторых, развивать экономику.

Ни для кого не секрет, что, если мы говорим о таких индустриально развитых регионах, как Самарская область, основой экономики служат промышленные предприятия. Конечно, важно в первую очередь поддерживать ключевые отрасли, такие как машиностроение, нефтяная и химическая отрасли.

- Насколько вы успели ознакомиться с вверенным направлением? Самарская проблематика отличается от общефедеральной, от тех регионов, в которых вы до этого работали?

- Если говорить о регионах, то их можно поделить на две группы - те, где есть нефть, и те, где ее нет. Известно, что крупнейшим налогоплательщиком после Москвы является Ханты-Мансийский автономный округ, хотя там обрабатывающей промышленности практически нет, доминирует нефтедобыча. Мы понимаем, что сегодня основное пополнение бюджета у нас происходит от нефтедобычи.

Самарская область - не только регион с запасами нефти, но и крупный центр ракетостроения, автомобилестроения, а также других отраслей обрабатывающей промышленности.

Если говорить о проблемах, то есть одна общефедеральная - это нехватка кадров. Сегодня на предприятиях Самарской области не хватает порядка 38,5 тысячи сотрудников. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса открыто около трех тысяч вакансий. Это, как вы понимаете, очень серьезные цифры.

Мы в эту проблему погружены и понимаем, что ее одномоментно не решить. Самый быстрый и эффективный путь решения данной проблемы - повышение производительности труда, внедрение новых технологий. Поэтому мы активно продвигаем федеральный проект "Производительность труда".

Хочу напомнить, что с этого года проект "Производительность труда" переходит в новую фазу, становясь частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Это означает расширение задач и внедрение новых инструментов, ориентированных на искусственный интеллект, роботизацию и анализ больших данных.

Наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил, что мы должны опережающими темпами развивать станкостроение и роботизацию. Сейчас, когда мы разорвали отношения с западными странами, которые являются держателями передовых технологий в этих сферах, у нас есть уникальный шанс. Мы с чистой совестью сегодня заявляем о реинжиниринге.

- Как я понимаю, потенциал с точки зрения как раз производства средств производства у нас в регионе выше, чем в большинстве других?

- По моему мнению, у нас в станкостроении наибольший потенциал из всех 10-15 регионов, которые активно занимаются этим направлением. За 2024 год индекс промышленного производства в станкоинструментальной промышленности Самарской области составил 105,4% к уровню прошлого года, отгрузка товаров превысила 2 млрд рублей.

Также у нас создан и зарегистрирован в Минпромторге РФ кластер инновационного станкостроения "РУДА", специализирующийся на металлообрабатывающем оборудовании с ЧПУ. Наши предприятия активно участвуют в импортозамещении, включая производство промышленных роботов.

Поэтому у нас есть и традиции, и база для развития как машиностроения, так и других отраслей промышленности.

- А есть проекты, которые планируется реализовать в сфере станко- и роботостроения в ближайшие годы?

- Проекты есть. Такова, к примеру, "Станкостроительная компания "СТАРК" - производитель автоматизированных трубогибочных и проволокогибочных станков полного цикла в рамках реинжиниринга осваивает производство промышленных роботов. Это предприятие самостоятельно разрабатывает программное обеспечение для оборудования, которое не уступает, а иногда и превосходит по своим характеристикам иностранное. Они очень активно занимаются реинжинирингом, и у них станки получаются даже лучше, чем исходники.

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- Какую динамику показало промпроизводство в регионе по итогам 2024 года?

- Индекс промышленного производства по итогам 2024 года составил 105,7%. Положительная динамика обеспечена ростом производства в обрабатывающих отраслях (108,6%), в числе которых ОПК и автопром, в добывающем секторе объем производства сохранился на уровне 2023 года (100,6%).

Возвращаясь к теме нашего потенциала - у нас сосредоточено много заводов ОПК, одного только Ростеха в регионе 16 предприятий. Благодаря этим предприятиям индекспромышленного производства у нас сейчас выше среднероссийского.

- Каков вклад промышленности в региональный валовый продукт?

- Промышленный сектор составляет основу экономики Самарской области. Сегодня, по оценке 2024 года, на его долю приходится 45,3% в ВРП, численность занятых в этом секторе - более 268 тысяч человек. Всего в регионе работает более 630 крупных и средних промышленных предприятий.

Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, производство авиационной и космической техники, производства с высокой глубиной переработки (химия, нефтепереработка, металлургия).

- Губернатор Вячеслав Федорищев ставит задачу вернуть регион в тройку лидеров по валовому региональному продукту. Есть понимание, за счет чего можно достигнуть этой цели?

- В первую очередь за счет выстраивания взаимоотношений с промпредприятиями. Это должна быть именно прямая связь, прямой диалог с каждым предприятием с целью понять, какие есть проблемы, максимально подключиться и помочь в их решении. Придя в первый день на работу сюда, я всем поставил такую задачу. Мы работаем для того, чтобы помогать нашим промышленным предприятиям.

- Можете привести иллюстрацию такого подхода на практике?

- Из того, что первым приходит на память, - незадолго до Нового года к нам обратилось предприятие нефтяной сферы, которому мы помогли решить вопрос с сопровождением их транспорта на дорогах. Оказывается, они годами не могли решить, а мы включились и буквально за пару дней закрыли проблему. Вроде бы нефтяники самодостаточные, крупные, могут самостоятельно любые вопросы решать, но где-то нужна помощь и им.

- Планируются ли новые системные меры поддержки промпредприятий?

- Мы готовим программы по поддержке легкой промышленности, мебельной промышленности, производства детских товаров, по поддержке ремесленников.

Отдельно можно сказать об актуальном сейчас направлении - мы прорабатываем программу производства реабилитационной мебели. Нам поступил запрос по подготовке или производству мебели для социальных и медицинских учреждений. Сейчас запустим пилотные проекты нескольких кресел, а в дальнейшем будем транслировать этот опыт на всю Россию.

- Очевидно, что сейчас решение проблем предприятий ОПК в приоритете. Как выстроено взаимодействие с ними, какая помощь оказывается?

- Безусловно, вопросы ОПК в зоне пристального внимания, и многие из них решаются на федеральном уровне. И тем не менее мы также оказываем помощь. У нас создан штаб для оперативного взаимодействия с предприятиями ОПК. И при необходимости мы подключаемся к проблемам наших предприятий, летим в Москву и озвучиваем их на федеральном уровне.

Самые простые ситуации - когда нужно получить документы с грифом "Для служебного пользования" либо урегулировать вопросы по получению разрешительной документации. Кажется, что это всего лишь бумажка, но без этой документации может остановиться производство.

Есть пример другого рода. В ноябре прошлого года приезжал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. С ним мы проехали по предприятиям, и на одном из оборонных заводов на месте было решено всем сотрудникам предприятия увеличить зарплату на 10%.

На встречах с сотрудниками предприятий озвучивались и вполне земные вопросы - пустить трамвай на 10 минут раньше, потому что люди не успевают на смену, отремонтировать участок дороги, по которому они приезжают на работу. Мы помогаем решать и такие вопросы.

- Вячеслав Федорищев возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Промышленность". Основную задачу на этом посту он сформулировал как повышение инновационного потенциала промышленных предприятий. Как обстоит ситуация в регионе с НИОКР и внедрением их результатов на предприятиях, с технологическим предпринимательством?

- На малых предприятиях результаты НИОКР внедряются быстро, потому что сам собственник лично заинтересован, процедуры упрощены. Если говорить о более крупных предприятиях ОПК - там и НИОКР есть, и рационализаторство есть, но есть и госприемка. А это жесткие ГОСТы, регламенты, и любое новшество должно пройти все этапы согласования. И в этом сложность.

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Если говорить об инновациях в производстве в целом, они сегодня внедряются намного быстрее, чем лет десять назад.

- Какие-то дополнительные инструменты поддержки инноваций в промышленности появятся?

- Да, конечно. Я запланировал, что во второй половине года мы начнем субсидировать НИОКР на промышленных предприятиях.

- Субсидии под конкретные проекты?

- Да, конечно. Предприятия приходят с проектом, говорят, что для запуска необходимы такие-то деньги. Мы будем субсидировать и процентную ставку, и, скорее всего, давать прямые субсидии. Пока работаем над этой программой.

- О каких крупных проектах в промышленности, которые в ближайшие годы будут реализованы, сейчас можно сказать?

- Буквально в конце прошлого года - начале этого мы прошли все вопросы по согласованию земельного участка, где "Тольяттиазот" будет строить новое производство карбамида мощностью 2500 тонн в сутки. Период реализации проекта - 2024-2028 годы. Планируемый суммарный объем инвестиций - около 50 млрд рублей. По итогам реализации проекта планируется создать 100 новых рабочих мест.

Есть ряд других, более мелких проектов, которые пока не озвучивались. Мы их оцениваем и поддерживаем, в том числе через наш региональный фонд развития промышленности.