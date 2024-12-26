Антон Емельяненко: "Фокус - на наукоемкое высокотехнологичное производство"

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко курирует экономический блок регионального правительства. В интервью "Итогам года" он обозначил приоритетные направления своей работы, новые подходы к взаимодействию с инвесторами и основные проблемы, которые предстоит решать.

Сквозное планирование

- Вы курировали разработку программы социально-экономического развития региона. Как определялись ее цели?

- В целеполагании мы ориентировались на задачи, поставленные руководством страны. 2024 год в этом смысле определяющий. Ключевые ориентиры и приоритеты социально-экономической повестки на ближайшие шесть лет с горизонтом до 2036 года были обозначены в послании президента. Заданные в нем приоритеты - это семья, народосбережение, кадровое обеспечение и технологический суверенитет.

В дальнейшем вышел 309-й указ президента "О целях национального развития". В нем уже прописаны четкие целевые показатели, к которым движется страна в горизонте 2030-2036. После указа развернулась большая работа по подготовке новых национальных проектов - это уже конкретные мероприятия, сроки, ответственные.

На этой базе регионы формируют свои стратегические планы действий, обозначают свои целевые показатели.

- Как строилась эта работа в Самарской области?

- С назначением Вячеслава Андреевича Федорищева врио губернатора в июне мы сразу же развернули работу по формированию среднесрочной программы развития.

Мы сосредоточились на пятилетнем цикле планирования - что конкретно сделаем за пять лет. Нашей задачей было в условиях ограниченных источников финансирования определить первоочередные направления. Вячеслав Андреевич четко поставил приоритеты: ремонт дорог, общественный транспорт, здравоохранение, создание комфортных городских пространств и, конечно, развитие экономики.

При формировании программы развития региона мы определяли, как будем достигать поставленных нами целевых показателей, за счет каких проектов и с помощью каких ресурсов.

Цели оцифрованы буквально в каждом органе исполнительной власти, подключаются муниципальные образования. До конца года мы должны утвердить программы опережающего развития по каждому муниципалитету.

- Вами анализировались предыдущие программы развития региона?

- Да, конечно, мы ориентировались, в том числе, на те документы, которые уже были разработаны. В первую очередь это стратегия социально-экономического развития. Но действовавшая ранее стратегия готовилась в 2017 году. После этого была пандемия коронавируса, сейчас на страну наложены беспрецедентные санкции - по объективным обстоятельствам некоторые проекты просто нереализуемы в горизонте 2030 года.

Мы четко очертили понимание, в какой точке сейчас находимся, и поставили амбициозные, но реализуемые цели. Не для того, чтобы потом отчитываться, что мы перевыполнили какой-то показатель, а для того, чтобы понимать, куда мы движемся.

- Делался ли акцент на промышленность, учитывая, что губернатор возглавляет профильную комиссию в Госсовете?

- Мощный промышленный инновационный комплекс Самарской области - это основа, вокруг которой формируется экономическая повестка. Реализация программы развития в целом зависит от того, как будут работать предприятия базовых отраслей промышленности региона - автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, большая химия, нефтедобыча и нефтепереработка.

Мы фиксируем проблемы этих отраслей, смотрим, что можем решить на региональном уровне. Если проблему здесь решить не получается, то обращаемся за поддержкой в Министерство промышленности и торговли РФ. А если проблема еще глубже и затрагивает несколько регионов, то мы ее выносим на комиссию Госсовета, которую возглавляет Вячеслав Андреевич. Он от лица всех губернаторов, от лица предприятий как глава Самарской области может на федеральном уровне доносить системные проблемы, с которыми сталкивается промышленность.

И ко мне обращаются предприятия, мои коллеги из других регионов с вопросами, которые, по их мнению, целесообразно было бы вынести на рассмотрение Госсовета. Такие системные вопросы мы уже выносили не на одну комиссию.

- Можно пример?

- На одном из первых заседаний комиссии Госсовета рассматривались проблемы автомобилестроения. В тесной координации с АвтоВАЗом мы подготовили ряд системных предложений, в том числе по закупкам, которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд. Мы обосновали, что требование закупок отечественных автомобилей должно распространяться и на организации, которые оказывают транспортные услуги органам власти и государственным учреждениям.

- Я правильно понимаю, что у каждого ведомства есть своя часть программы развития, расписанная по задачам, по цифрам, по срокам?

- Да, все верно. Вячеслав Андреевич, представляя программу развития региона, обозначил лишь верхнеуровневые цели и мероприятия. До конца года мы представим губернатору документ, который называется "Основные направления деятельности правительства Самарской области на пять лет". Там у каждого министерства будут прописаны целевые показатели (количество школ, количество аппаратов МРТ) и бюджет по годам. И точно так же по муниципалитетам - своего рода сквозное планирование.

Больше коммуникации

- За счет чего планируется достигать поставленных задач?

- В первую очередь за счет переориентации приоритетов, пока что в рамках действующего бюджета. Например, Вячеслав Андреевич в июне поручил выделить дополнительные денежные средства на ремонт дорог. И сейчас уже в бюджете на следующий год на ремонт дорог запланировано 7 млрд рублей, а не 5-5,5 млрд, как было в среднем в предыдущие годы. Причем 7 млрд рублей - это только региональные средства. Мы рассчитываем, что будут и федеральные.

Еще одна наша задача - сделать так, чтобы открывалось больше предприятий, росла налоговая база.

Третье направление - это корректная, правильная подготовка заявок для участия во всех программах федеральных органов власти, институтов развития, чтобы привлекать как можно больше средств.

Ну и, конечно, внебюджетные источники. Мы проводим работу с предпринимателями для того, чтобы бизнес был социально ответственным. Если он пользуется на территории области льготами, имеет преференции, то должен здесь нести определенную социальную нагрузку.

В Самарской области крупный бизнес представлен широко и он готов вкладываться в развитие региона, когда понимает, что управленческая команда над этим активно работает. Мы видим, что крупные предприятия сами выходят с предложениями построить, например, жилье на селе с целью удержать кадры для агропромышленного комплекса. Бюджет может брать на себя подведение коммунальной инфраструктуры, а предприятия - строить дома. Это один из примеров.

- Есть резервы с точки зрения администрирования?

- Здесь требуется корректировка всего, что касается создания благоприятного инвестиционного климата.

Да, с одной стороны, есть рейтинг инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Он очень информативен и позволять понять слабые стороны, и мы, безусловно, ориентируемся на него. Но мы работаем не ради какого-то места в рейтинге.

Нам губернатор ставит задачу своей работой доказывать, что инвестиционный климат в Самарской области - один из лучших. Чтобы сюда приходил крупный бизнес.

Мы создаем единый институт развития на базе Корпорации развития Самарской области. Он интегрирует все меры поддержки - регионального и федерального уровня.

Иван Манаев: В Самарской области появится единый институт развития Как в регионе меняется система работы с инвесторами, какие шаги предпринимаются по проблемному проекту Сергиевской птицефабрики и какие еще задачи стоят перед Корпорацией развития Самарской области (КРСО), в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал ее генеральный директор Иван Манаев.

С точки зрения администрирования процессов, мы делаем ставку, помимо всего прочего, на формирование сильных муниципальных команд. Все районы и города мы приведем к единому инвестиционному стандарту. В нем много составляющих. Это и инвестиционная декларация муниципалитета, то есть некий публичный документ, который говорит, что район или город берет на себя определенные обязательства с точки зрения выдачи разрешений на строительство, подключение к коммунальным сетям. Это и инвестиционный портал муниципалитета, где предприниматель может посмотреть предлагаемые для развития площадки, наличие на них коммуникаций, кому они принадлежат и так далее.

Мы проведем оптимизацию всех административных регламентов и бюрократических процедур. Также будет больше коммуникации, больше информирования. Бизнес зачастую просто не знает, что есть та или иная мера поддержки. Также общение с предпринимателями позволяет понять их проблемы и потребности.

- На какие проблемы чаще всего указывают предприниматели?

- Задача экономического блока правительства - это в первую очередь работа с проблемным полем. Оно, к сожалению, достаточно обширно. Именно поэтому губернатор каждую пятницу лично встречается с предпринимателями. Само собой, я тоже каждый день общаюсь с ними, но в пятницу к нам всегда приходят представители малого и среднего бизнеса. Во встречах участвует вся команда, которая работает со мной, - министерство экономики, министерство промышленности.

В октябре мы проводили инвестиционный совет, где поставили задачи муниципалитетам также выстраивать общение с бизнесом. Очень большое количество вопросов может сниматься на муниципальном уровне.

Главная проблема, с которой нам предстоит работать, - это точно подключение к сетям, это все, что касается взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. По общению с предпринимателями я вижу, что проблема носит системный характер. Есть случай в одном из районов, когда объект подключали к газу пять лет. Многие предприниматели приходят по вопросам подключения электричества, жалуются, что оно обходится очень дорого.

Мы должны все привести к одной норме: срок подключения к сетям в нормативные сроки такой-то, цена подключения - такая-то. Чтобы не было ситуаций, когда предприниматель уже построил всю капиталку, закрыл теплый контур, заказал оборудование, а электричества или газа у него нет.

Второй блок проблем - прохождение всех бюрократических процедур, как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Я вижу, что от момента обращения инвестора в орган местного самоуправления проходит не один месяц, прежде чем начинают приниматься определенные решения. Это точно недопустимо. Сейчас при разборе этих кейсов приходится корректировать работу глав в ручном режиме.

Наша задача - своей работой доказывать, что мы можем делать быстрее, мы готовы сокращать сроки. Любой сдвиг вправо для региона - это всего лишь контрольная точка, а для бизнеса - это деньги, упущенная выгода.

Мы должны показывать, что действуют понятные и четкие правила, установленные регионом, а губернатор - гарант соблюдения этих правил.

- Получается, что есть два основных блока проблем?

- Да. В остальном мы видим, что мы лучше, чем другие субъекты, и они к нам обращаются за лучшими практиками.

Вызовы и возможности

- То есть вы в целом позитивно оцениваете работу экономического блока правительства в предшествующий период?

- В регионе реализовано большое количество проектов, сейчас у нас в стадии реализации 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,5 трлн рублей. Считаю, что это более чем хороший инвестиционный портфель. Команда действительно работала, привлекала инвесторов. Наша задача - нарастить этот портфель, обеспечить реализацию проектов.

- Какие еще факторы сдерживают экономическое развитие региона?

- Регион существует в контексте общефедеральной проблематики. И понятно, что вызов номер один - кадровый дефицит. Это новая реальность, связанная с демографической ситуацией, на которую накладываются задачи по наращиванию производства.

Экономике нужно больше рабочих рук, которых в краткосрочной перспективе не будет. Поэтому мы должны работать над повышением производительности труда - это автоматизация, применение наилучших доступных технологий и практик.

Большой вызов - это устаревшие основные фонды в обрабатывающей промышленности. И в регионе показатели износа выше среднероссийских. Мы будем участвовать в новом национальном проекте по автоматизации производства, привлекать инвестпроекты по производству роботов и станков.

Безусловно, такие проекты уже есть в регионе. К примеру, производитель промышленных роботов, компания "Тесвел", сейчас возводит производственный корпус в индустриальном парке "Преображенка". Предприятие занимается разработкой и внедрением технологических решений и роботизированных комплексов по заказу предприятий из разных отраслей промышленности.

фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

Активно внедряет роботов на своих производственных линиях АвтоВАЗ. Уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии Granta, сегодня составляет 84%.

Задачу обновления фондов усложняет высокая ключевая ставка. Но у нас есть Фонд развития промышленности с достаточно серьезными инструментами поддержки, в том числе займами от 1 до 5% на срок до пяти лет.

Еще один вызов - необходимость формирования новых отраслей промышленности. Понятно, что там есть инновации, которые на первых этапах требуют поддержки. Мы разрабатываем ряд региональных мер поддержки, которые будем предлагать губернатору. Пересмотрим неэффективные инвестиционные льготы, чтобы навести фокус на наукоемкое высокотехнологичное производство.

- В каких сферах наиболее необходимы частные инвестиции?

- В Самарской области формируется новая высокотехнологичная отрасль - производство беспилотных летательных аппаратов. Правительство России нас поддержало, и мы, одни из первых в стране, создаем научно-производственный центр. Здесь есть якорный заказчик, сильный индустриальный партнер, который формирует полную цепочку производства БПЛА.

Эта отрасль обеспечивает рост смежных - производство композитных материалов, двигателей, аккумуляторных батарей. Поэтому мы в своей инвестиционной политике воспринимаем ее как "вытягивающую", приоритетную для привлечения бизнеса, формирования цепочек промышленной кооперации. Это кластерный подход.

Также в приоритете фармацевтика. У нас в особой экономической зоне уже реализуется несколько крупных проектов. Это в том числе и наша безопасность, самообеспеченность лекарствами.

Важно для нас и все, что касается пищевой промышленности. Готовим к скорому запуску сразу несколько инвестпроектов в сфере пищевки. Это и резиденты ОЭЗ, и резиденты ТОР "Тольятти".

- Какие еще крупные проекты реализуются или находятся в стадии переговоров?

- В высокой степени проработки находится большое количество проектов, которые могут быть новыми с точки зрения экономической специализации региона. Это, к примеру, наш большой проект по ветроэнергетике.

Есть целый пул инвесторов, которые обращаются к нам в разрезе задач, поставленных в масштабах страны. В основном они связаны с импортозамещением.

Мы ведем взаимодействие с крупнейшими госкомпаниями и госкорпорациями. Например, к нам приезжали представители Росатома. В августе мы проводили с ними стратегическую сессию для осмысления, как Самарская область, которая не является базовым регионом для Росатома, может быть задействована в его периметре. Мы выработали конкретные шаги по подготовке кадров и реализации совместных проектов в регионе.

Наша задача сейчас - структурирование и упаковка конкретных инвестиционных проектов.

- В Самарской области есть несколько предприятий ВПК, работа которых в текущих условиях очень важна. Какая поддержка им оказывается?

- Понятно, что в силу закрытости этого сектора здесь многого не скажешь. Губернатор держит на особом контроле эти вопросы, он создал областной штаб по оборонно-промышленному комплексу, где налажен прямой диалог с руководителями нашей оборонки.

Да, есть ряд вопросов, которые требуют решения - и в большей части на федеральном уровне. Здесь у губернатора есть возможность выступать в роли проводника интересов предприятий - он работает в тесном контакте с руководством страны.

- У нас развит аграрно-промышленный комплекс. Какие задачи стоят в этой отрасли?

- Для нас важно не только обеспечить область продуктами первой необходимости, но и играть важную роль во внутренней и международной торговле продукцией АПК.

Правительством России поставлена задача в масштабах страны увеличить экспорт сельхозпродукции в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом. За 11 месяцев этого года экспорт продукции АПК Самарской области составил 420,6 тыс. тонн, что почти на 16% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Наша задача - выстраивать систему инструментов поддержки так, чтобы аграрии чувствовали себя уверенно, чтобы они продолжали наращивать свои производственные мощности. Поддержку в том числе будем переориентировать на животноводство, где у региона есть проблемы. В этой отрасли очень низка маржинальность, но высоки риски, связанные с болезнями, поэтому бизнес не так охотно в нее идет. Если засеять подсолнечником 30 тысяч гектаров, то можно получить прибыль в миллиард, а если те же ресурсы вложить в мясное животноводство - рентабельность будет близка к нулю.

- В регионе действует научно-образовательный центр "Инженерия будущего", есть сильные университеты. Как они будут задействованы в развитии региона, будет ли пересматриваться их роль?

- Поскольку губернатор доверил мне курировать и науку, я нахожусь в тесном взаимодействии с нашими университетами.

У нас очень сильные вузы. Так, Самарский государственный медицинский университет имеет свою площадку по производству медицинской техники. Это то, на что нас ориентирует федеральное правительство, - вузовская наука должна быть прикладной, разработки должны идти в реальный сектор экономики.

Совместно с ректором медуниверситета и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ продвигаем проект создания научно-производственного объединения. Индустриальным партнером выступит Ростех. В советском прошлом были такие НПО - эффективная связка науки и производства под конкретный продукт.

В Самарском университете им. Королёва, помимо профильного аэрокосмического направления, есть сильные команды и по другим. Политех, помимо больших разработок для нефтехимии, имеет определенный высокий задел для оборонки.

Нельзя не сказать о международном межвузовском кампусе IT-направления. Участниками проекта выступают ключевые вузы региона, которые разместят на базе кампуса отдельные кафедры и институты, смогут расширить линейку специализаций для подготовки специалистов, запустить межвузовские программы обучения с привлечением бизнеса. Для каждого студента откроется возможность посещать факультативы и дополнительные курсы других университетов, общаться со студентами других вузов. Это будет новой точкой роста науки и технологий в регионе.

В настоящее время перезагружаем работу научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В нашем понимании НОЦ должен быть инструментом, позволяющим региону выступать заказчиком тех разработок, которые он считает важными.

НОЦ будет меньше ориентирован на публичные мероприятия, там будет больше сути и понимания процессов научно-технологического развития. Формируем абсолютно новую команду, она будет работать под задачи кооперации по приоритетам, которые ставит губернатор.

Промышленники, ученые и представители власти, сидя за одним столом, должны определять, какие разработки будет вести конкретный университет. С помощью федеральных или региональных инструментов поддержки мы будем давать гранты на закупку необходимого оборудования, но при этом проговаривать, что им могут пользоваться и другие.

Так мы выстраиваем коллективную модель пользования, а бизнес будет понимать, в каком университете какое оборудование есть и какие команды могут выполнить для него те или иные задачи.

Если у продукта не будет заказчика в лице индустриального партнера, никакая разработка не взлетит. Поэтому мы будем давать деньги из бюджета в привязке к индустриальному партнеру. Есть заказчик, есть поддержка - значит, будет продукт.