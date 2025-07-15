Для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе

Для Самары разработают единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов.

По его словам, данный документ, по сути, служит новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа.

"Важнейший шаг в упорядочении столь чувствительной градостроительной политики. Впереди масштабная работа, выполним ее ответственно, в интересах будущих поколений", - написал Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

Согласно распоряжению, для подготовки документа создана комиссия, которую возглавила главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Также в состав вошли представители минстроя и подведомственных учреждений, мэрии Самары и городской думы, Союза архитекторов, инспекции по охране объектов культурного наследия.

Проводится сбор предложений от заинтересованных лиц, которые будет рассматривать комиссия.

"В течение 60 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения заинтересованные лица вправе представить в министерство градостроительной политики Самарской области свои предложения о подготовке проекта единого документа согласно заявлению. Предложения направляются в министерство градостроительной политики Самарской области, расположенное по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а", - говорится в распоряжении.

Готовый проект единого документа представят жителям Самары на общественных обсуждениях. Организатором также будет выступать комиссия.

Данная работа - часть градостроительной реформы, проводимой в регионе. О следующих этапах читайте здесь.