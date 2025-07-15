16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе СОФЖИ после ребрендинга отправят работать в сельские районы В Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата Михаил Смирнов вручил награды работникам Почты России Глава минстроя рассказал, какую застройку разрешат в центре Самары

Облправительство Власть и политика

Для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для Самары разработают единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов.

Фото: Александра Ламзина

По его словам, данный документ, по сути, служит новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа.

"Важнейший шаг в упорядочении столь чувствительной градостроительной политики. Впереди масштабная работа, выполним ее ответственно, в интересах будущих поколений", - написал Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

Согласно распоряжению, для подготовки документа создана комиссия, которую возглавила главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Также в состав вошли представители минстроя и подведомственных учреждений, мэрии Самары и городской думы, Союза архитекторов, инспекции по охране объектов культурного наследия.

Проводится сбор предложений от заинтересованных лиц, которые будет рассматривать комиссия.

"В течение 60 рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения заинтересованные лица вправе представить в министерство градостроительной политики Самарской области свои предложения о подготовке проекта единого документа согласно заявлению. Предложения направляются в министерство градостроительной политики Самарской области, расположенное по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а", - говорится в распоряжении.

Готовый проект единого документа представят жителям Самары на общественных обсуждениях. Организатором также будет выступать комиссия.

Данная работа - часть градостроительной реформы, проводимой в регионе. О следующих этапах читайте здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3