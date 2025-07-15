Электрощит Самара подтвердил соответствие требованиям безопасности при работе с атомными станциями

Компания Электрощит Самара успешно прошла проверку Ростехнадзора на выполнение условий действия лицензий на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций и других объектов использования атомной энергии.
Инспекция проходила на территории предприятия с 7 по 11 июля 2025 года. В ходе проверки государственные инспекторы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осмотрели производственные и складские помещения, изучили производственные процессы, проанализировали нормативные и технические документы, проверили систему управления и верификации документацией.
Результаты проверки показали полное соблюдение компанией требований к обеспечению безопасности и качества работ по конструированию и изготовлению электротехнического оборудования.
"Благодарю весь коллектив за профессионализм и качественную подготовку к проверке. Успешное прохождение инспекции подтверждает высокий уровень компетенции наших сотрудников и приверженность компании стандартам безопасности", — отметил генеральный директор Дмитрий Куприянов.
Электрощит Самара продолжает укреплять свои позиции как надежного производителя оборудования для атомной энергетики, подтверждая соответствие самым строгим требованиям безопасности и качества.
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