Электрощит Самара подтвердил соответствие требованиям безопасности при работе с атомными станциями

Компания Электрощит Самара успешно прошла проверку Ростехнадзора на выполнение условий действия лицензий на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций и других объектов использования атомной энергии.

Инспекция проходила на территории предприятия с 7 по 11 июля 2025 года. В ходе проверки государственные инспекторы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осмотрели производственные и складские помещения, изучили производственные процессы, проанализировали нормативные и технические документы, проверили систему управления и верификации документацией.

Результаты проверки показали полное соблюдение компанией требований к обеспечению безопасности и качества работ по конструированию и изготовлению электротехнического оборудования.

"Благодарю весь коллектив за профессионализм и качественную подготовку к проверке. Успешное прохождение инспекции подтверждает высокий уровень компетенции наших сотрудников и приверженность компании стандартам безопасности", — отметил генеральный директор Дмитрий Куприянов.

Электрощит Самара продолжает укреплять свои позиции как надежного производителя оборудования для атомной энергетики, подтверждая соответствие самым строгим требованиям безопасности и качества.