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"Электрощит Самара" рассказал об опыте популяризации производства через творчество на фестивале "АртПром"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 по 23 мая 2025 года фонд всестороннего развития детей и молодежи "От Винта!" совместно с правительством Самарской области, министерством промышленности и торговли Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли России провел в Самаре международный фестиваль креативных технологий "АртПром", девиз которого — "Искусство для промышленности, промышленность для искусства".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В деловой программе события приняли участие заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Карина Багаева и специалист по продвижению бренда, председатель совета молодежи компании Павел Ивашев.

Мероприятие стартовало 21 мая с паблик-тока на платформе вузов города Самара, где Павел Ивашев поделился со студентами Самарского государственного технического университета уникальным опытом превращения завода Электрощит Самара в медиалабораторию, представив проекты, меняющие представления у молодежи о современной промышленности.

22 мая, на площадке Дворца Спорта им. В. Высоцкого, Карина Багаева выступила спикером в сессии "Актуальные формы популяризации промышленности с помощью искуства", где рассказала о нестандартных творческих проектах компании и коллаборациях, которые позволяют сформировать новый образ промышленности, где работать престижно, интересно, перспективно. В сессии также приняли участие Елена Борисенко, руководитель направления ТАСС, автор фильма "Мегапроекты России", Ольга Малинина, президент фонда развития детского кино "Сотворение" и другие эксперты.

"Компания "Электрощит Самара" — один из крупнейших производителей электротехнического оборудования в нашей стране, с богатой историей. Наша основная цель — показать молодому поколению на своем примере, что завод сейчас — это высокотехнологичное производство с современным парком оборудования, что это место не только для развития карьеры, но и для самореализации сотрудников. Через творческие и медиапроекты, мы доносим этот постулат до всех жителей региона и страны в целом и доказываем, что "Электрощит Самара" — больше чем завод", — отметила Карина Багаева.

Гид потребителя

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