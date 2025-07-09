Два человека погибли в ДТП с бензовозом под Самарой

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В среду, 9 июля, в Елховском районе около 17:30 на трассе Р-241 "Казань - Буинск - Ульяновск подъезд к г. Самара" столкнулись КаМАЗ, вазовская "семерка" и легковая Volvo.

Фото: ГУ МВД по Самарской области